"Тоттенхэм" попрощался с "Уайт Харт Лэйн" победой над МЮ

Харри Кейн и Виктор Ваньяма Последний матч в 118-летней истории "Уайт Харт Лэйн" завершился убедительной победой "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Тренер "шпор" Маурисио Почеттино оставил Кайла Уолкера на лавке, а место в стартовом составе доверил Кирану Триппьеру.

По сравнению с ответным матчем Лиги Европы против "Сельты" в старте "красных дьяволов" уцелели лишь Эрик Байи, Дейли Блинд и Джесси Лингард. Помимо множества кадровых изменений, Жозе Моуриньо также изменил схему, сделав ставку на 3-4-3.

Первого гола в этом историческом матче пришлось ждать менее шести минут. Бен Дэвис с левого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, где Виктор Ваньяма высоко выпрыгнул и пробил без шансов для голкипера Давида Де Хеа — 1:0.

В дальнейшем игра проходила под контролем хозяев. На 19-й минуте Сон Хен Мину посчастливилось выскочить один на один с Де Хеа, но тот заблокировал удар южнокорейца. Вскоре пробить головой попытался Харри Кейн — крестовина.

До перерыва Де Хеа совершил еще пару-тройку отличных сейвов, а в начале второго тайма даже Давид оказался бессилен. Это Кейн, несмотря на опеку со стороны Криса Смоллинга, ногой отправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Кристиана Эриксена со штрафного — 2:0.

"Тоттенхэм" полностью контролировал игру, но на 71-й минуте случилось неожиданное. Опередив Яна Вертонгена во вратарской, Уэйн Руни в касание замкнул прострел Антони Мартиаля — 2:1. Впрочем, последним мяча коснулся все-таки Вертонген.

Однако большего хозяева своему сопернику не позволили. "Шпоры" достаточно уверенно довели дело до победы, не садясь при этом в оборону.

"Юнайтед" очевидным образом потерял всякую мотивацию на Премьер-Лигу, однако пассивность игроков, которым не гарантировано участие в финале Лиги Европы, не может не удивлять. "Тоттенхэм" достойным образом попрощался с "Уайт Харт Лэйн" и теперь готовится вступить в новую для себя эру.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 20:25

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Последние комментарии:




  1. cristean2 14.05.2017 21:50 # cristean2
    След сезон будет ещё интереснее. Очень надеюсь что МЮ выиграет Лигу Европы и попадёт в ЛЧ. А летом уже никому не секрет, МЮ совершит громкие трансферы. На конец то сильные клубы АПЛ будут достойно представлять АПЛ. Будем объективны, все устали смотреть как Сити и Арсенал позорят лучшую Лигу в мире

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  2. never-mind 14.05.2017 21:46 # never-mind
    Поздравляндыши красным с завоеванием топ 4. Веня сегодня лишился своего извечного титула, остался только один King of the fourth - Айзея.

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  3. contrario 14.05.2017 21:45 # contrario
    "В России хотят ввести налог на малодетность" так и просится надпись на гербе "идиоты всех национальностей в России размножайтесь")))

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  4. reeker 14.05.2017 21:43 # reeker
    Смотрю Лемасс на бабки попал.Допизделся ишак.

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  5. shamrock 14.05.2017 21:35 # shamrock
    Передайте лемарсу что я его ищу

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  6. stevens 14.05.2017 21:34 # stevens
    Парни вапрос: если МЮ выйграет свои оставшися матчи обойдет Ливерпулья?????????

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  7. eriksen23 14.05.2017 21:33 # eriksen23
    долой черных и желтых с сайта.
    #расистскийфапл

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  8. andros13 14.05.2017 21:25 # andros13
    А у меня в ФИФе Делле Алли в МЮ играет

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  9. paul-and-shark 14.05.2017 21:21 # paul-and-shark
    лемарс, иди сюда, дичь. муму ниже ЛФК, ты прое6ала спор.

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  10. jesus33 14.05.2017 21:21 # jesus33
    А контекс не плох, оказывается не просто так ртом работал весь год, а новый контракт выбивал просто.

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  11. skychnie-oboi 14.05.2017 21:16 # skychnie-oboi
    Я это сразу сказал - забивайтесь на мелкую сумму(да хоть 500р), чтоб потом не пропадать в реанимацию и тд...

    А то забиваются на деньги - которые за год не заработают сидя на сраке на фапле, поедая мамкины котлетки.

    Вижу на фан-сайте скама один пидор забился на 50 баксов - и пропал )).Теперь его ищут.Вот и все.

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  12. arnold 14.05.2017 21:15 # arnold
    Дружко новый видос запилил, рэпчик читкает ах ах ах

    короч всем пока ребятки, до июля/августа примерно, пора бабки рубить
    как из бана основа выйдет давняя, появлюсь, все остальные фейки отдам Гаврику и прочим сусувзерам)
    буду писать только с акка ниже
    http://fapl.ru/users/seva/
    Ливеру не обоссаться с БОРО! увидимся дроны

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  13. k424 14.05.2017 21:09 # k424
    а что если жозе засланный казачек в стане мю?специально топит эту помойку,выкачивает из нее последние бабки,чтобы она наконец прошла освещение чемпионшипом?

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  14. hamann20 14.05.2017 21:06 # hamann20
    лемууууурс , лемуууурс)))

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  15. maxat1988 14.05.2017 21:02 # maxat1988
    если с такой игрой шпоры снова обосрутся в европе, я буду недоумевать

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  16. arnold 14.05.2017 21:02 # arnold
    кто платит за ваши расходы и интернет? только честно пидоры
    посчитаем домоседов и прочих лемюрзов

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  17. paul-and-shark 14.05.2017 21:02 # paul-and-shark
    Хахлов садят за георгиевскую ленточку, ахахахаххахаха. 6ля, ну позорнее страны не найти, е6аные фрики.

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  18. hazarchik 14.05.2017 21:00 # hazarchik
    Осталось только смотреть 2 матчей богов в чемпе, финалы ка, ле, лч и потом отдохнуть наконец-то от футбола, перестать раз и навсегда посещать этот сраный сайт дегеренатов, бросить читать и оставлять комменты тут, найти работу и жить как норм человек

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  19. chebrec 14.05.2017 20:59 # chebrec
    Азару золотой мяч
    Куртуа золотую перчатку
    Конте золотого тренера

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  20. k424 14.05.2017 20:57 # k424
    ожидаемый всос помойки,САФ уже в офисе уефа зарабатывает победу в ле,и в хвост и в гриву кошмарят старого бедолагу

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