"Тоттенхэм" попрощался с "Уайт Харт Лэйн" победой над МЮ
Последний матч в 118-летней истории "Уайт Харт Лэйн" завершился убедительной победой "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
Тренер "шпор" Маурисио Почеттино оставил Кайла Уолкера на лавке, а место в стартовом составе доверил Кирану Триппьеру.
По сравнению с ответным матчем Лиги Европы против "Сельты" в старте "красных дьяволов" уцелели лишь Эрик Байи, Дейли Блинд и Джесси Лингард. Помимо множества кадровых изменений, Жозе Моуриньо также изменил схему, сделав ставку на 3-4-3.
Первого гола в этом историческом матче пришлось ждать менее шести минут. Бен Дэвис с левого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, где Виктор Ваньяма высоко выпрыгнул и пробил без шансов для голкипера Давида Де Хеа — 1:0.
В дальнейшем игра проходила под контролем хозяев. На 19-й минуте Сон Хен Мину посчастливилось выскочить один на один с Де Хеа, но тот заблокировал удар южнокорейца. Вскоре пробить головой попытался Харри Кейн — крестовина.
До перерыва Де Хеа совершил еще пару-тройку отличных сейвов, а в начале второго тайма даже Давид оказался бессилен. Это Кейн, несмотря на опеку со стороны Криса Смоллинга, ногой отправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Кристиана Эриксена со штрафного — 2:0.
"Тоттенхэм" полностью контролировал игру, но на 71-й минуте случилось неожиданное. Опередив Яна Вертонгена во вратарской, Уэйн Руни в касание замкнул прострел Антони Мартиаля — 2:1. Впрочем, последним мяча коснулся все-таки Вертонген.
Однако большего хозяева своему сопернику не позволили. "Шпоры" достаточно уверенно довели дело до победы, не садясь при этом в оборону.
"Юнайтед" очевидным образом потерял всякую мотивацию на Премьер-Лигу, однако пассивность игроков, которым не гарантировано участие в финале Лиги Европы, не может не удивлять. "Тоттенхэм" достойным образом попрощался с "Уайт Харт Лэйн" и теперь готовится вступить в новую для себя эру.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
14.05.2017 20:25
Просмотров: 3437
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
След сезон будет ещё интереснее. Очень надеюсь что МЮ выиграет Лигу Европы и попадёт в ЛЧ. А летом уже никому не секрет, МЮ совершит громкие трансферы. На конец то сильные клубы АПЛ будут достойно представлять АПЛ. Будем объективны, все устали смотреть как Сити и Арсенал позорят лучшую Лигу в мире
(ответить)
Поздравляндыши красным с завоеванием топ 4. Веня сегодня лишился своего извечного титула, остался только один King of the fourth - Айзея.
(ответить)
"В России хотят ввести налог на малодетность" так и просится надпись на гербе "идиоты всех национальностей в России размножайтесь")))
(ответить)
Смотрю Лемасс на бабки попал.Допизделся ишак.
(ответить)
Передайте лемарсу что я его ищу
(ответить)
Парни вапрос: если МЮ выйграет свои оставшися матчи обойдет Ливерпулья?????????
(ответить)
долой черных и желтых с сайта.
#расистскийфапл
(ответить)
А у меня в ФИФе Делле Алли в МЮ играет
(ответить)
лемарс, иди сюда, дичь. муму ниже ЛФК, ты прое6ала спор.
(ответить)
А контекс не плох, оказывается не просто так ртом работал весь год, а новый контракт выбивал просто.
(ответить)
Я это сразу сказал - забивайтесь на мелкую сумму(да хоть 500р), чтоб потом не пропадать в реанимацию и тд...
А то забиваются на деньги - которые за год не заработают сидя на сраке на фапле, поедая мамкины котлетки.
Вижу на фан-сайте скама один пидор забился на 50 баксов - и пропал )).Теперь его ищут.Вот и все.
(ответить)
Дружко новый видос запилил, рэпчик читкает ах ах ах
короч всем пока ребятки, до июля/августа примерно, пора бабки рубить
как из бана основа выйдет давняя, появлюсь, все остальные фейки отдам Гаврику и прочим сусувзерам)
буду писать только с акка ниже
http://fapl.ru/users/seva/
Ливеру не обоссаться с БОРО! увидимся дроны
(ответить)
а что если жозе засланный казачек в стане мю?специально топит эту помойку,выкачивает из нее последние бабки,чтобы она наконец прошла освещение чемпионшипом?
(ответить)
лемууууурс , лемуууурс)))
(ответить)
если с такой игрой шпоры снова обосрутся в европе, я буду недоумевать
(ответить)
кто платит за ваши расходы и интернет? только честно пидоры
посчитаем домоседов и прочих лемюрзов
(ответить)
Хахлов садят за георгиевскую ленточку, ахахахаххахаха. 6ля, ну позорнее страны не найти, е6аные фрики.
(ответить)
Осталось только смотреть 2 матчей богов в чемпе, финалы ка, ле, лч и потом отдохнуть наконец-то от футбола, перестать раз и навсегда посещать этот сраный сайт дегеренатов, бросить читать и оставлять комменты тут, найти работу и жить как норм человек
(ответить)
Азару золотой мяч
Куртуа золотую перчатку
Конте золотого тренера
(ответить)
ожидаемый всос помойки,САФ уже в офисе уефа зарабатывает победу в ле,и в хвост и в гриву кошмарят старого бедолагу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий