"Тоттенхэм" попрощался с "Уайт Харт Лэйн" победой над МЮ

Последний матч в 118-летней истории "Уайт Харт Лэйн" завершился убедительной победой "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Тренер "шпор" Маурисио Почеттино оставил Кайла Уолкера на лавке, а место в стартовом составе доверил Кирану Триппьеру.



По сравнению с ответным матчем Лиги Европы против "Сельты" в старте "красных дьяволов" уцелели лишь Эрик Байи, Дейли Блинд и Джесси Лингард. Помимо множества кадровых изменений, Жозе Моуриньо также изменил схему, сделав ставку на 3-4-3.



Первого гола в этом историческом матче пришлось ждать менее шести минут. Бен Дэвис с левого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, где Виктор Ваньяма высоко выпрыгнул и пробил без шансов для голкипера Давида Де Хеа — 1:0.



В дальнейшем игра проходила под контролем хозяев. На 19-й минуте Сон Хен Мину посчастливилось выскочить один на один с Де Хеа, но тот заблокировал удар южнокорейца. Вскоре пробить головой попытался Харри Кейн — крестовина.



До перерыва Де Хеа совершил еще пару-тройку отличных сейвов, а в начале второго тайма даже Давид оказался бессилен. Это Кейн, несмотря на опеку со стороны Криса Смоллинга, ногой отправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Кристиана Эриксена со штрафного — 2:0.



"Тоттенхэм" полностью контролировал игру, но на 71-й минуте случилось неожиданное. Опередив Яна Вертонгена во вратарской, Уэйн Руни в касание замкнул прострел Антони Мартиаля — 2:1. Впрочем, последним мяча коснулся все-таки Вертонген.



Однако большего хозяева своему сопернику не позволили. "Шпоры" достаточно уверенно довели дело до победы, не садясь при этом в оборону.



"Юнайтед" очевидным образом потерял всякую мотивацию на Премьер-Лигу, однако пассивность игроков, которым не гарантировано участие в финале Лиги Европы, не может не удивлять. "Тоттенхэм" достойным образом попрощался с "Уайт Харт Лэйн" и теперь готовится вступить в новую для себя эру.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче