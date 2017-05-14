Клопп: "Еще один раз, еще один матч"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду, выстоявшую под давлением, и призвал одержать еще одну победу.

После победы "Арсенала" над "Стоуком" в субботу, "красные" не могли позволить себе осечку в выездном матче против "Вест Хэма". Подопечные Клоппа сделали все, что от них требовалось, и теперь возвращаются домой с тремя очками.



Победа 0:4 означает, что теперь "Ливерпулю" достаточно обыграть "Мидлсбро" в заключительном туре Премьер-Лиги, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов, и Юрген призывает свою команду сохранить концентрацию на следующий уикенд.



"Конечно, это хороший знак, что мы выстояли под давлением после победы "Арсенала". Выдерживать давление — это часть нашей профессии. Мы должны игнорировать плохую составляющую давления и использовать хорошую. В этом заключается наша работа. Думаю, мы очень хорошо справились. Последний матч мы завершили вничью — мы не забили, мы не реализовали пенальти, и люди могли подумать: "Да, они не умеют справляться с давлением". Однако эти выводы делались, лишь исходя из пенальти".



"Эти игроки так хорошо проводят сезон, что у нас уже 73 очка — 73 очка не даются тебе даром. Нам пришлось трудиться, чтобы набрать их. Сегодня парни потрудились, и мы увидели по-настоящему убедительную игру, без каких-либо сомнений насчет чего-либо. Однако первым делом я сказал парням в раздевалке: "Еще один раз, еще один матч". И даю 100 процентов, что мы сохраним концентрацию".



"Мы знаем, какова наша ситуация, мы знаем, насколько сложен следующий матч, и никто не будет недооценивать "Мидлсбро", даже на один процент. Они проводят сложный сезон, и в таком сложном сезоне сложно наслаждаться своей игрой. Уверен, они захотят получить удовольствие на "Энфилде". Они захотят постараться, чтобы сыграть в хороший футбол и доставить нам проблем", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".