"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и приблизился к Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" сделал важнейший шаг к возвращению в Лигу Чемпионов, разгромив на выезде "Вест Хэм" со счетом 0:4.

После одного из лучших для "молотобойцев" матчей в этом сезоне, победы над "Тоттенхэмом", Славен Билич не смог сохранить стартовый состав, из которого с травмами выпали Марк Нобл и Шейху Куяте. Их заменили Ховард Нордтвейт и Эдмилсон Фернандеш.



"Красные" в свою очередь недосчитались Роберто Фирмино. Вместо него и Лукаса Лейвы появились Адам Лаллана и Даниэль Старридж.



Первое подобие опасного момента в матче создали хозяева, когда на седьмой минуте Сэм Байрам, получив передачу от Мануэля Лансини, бил по воротам, но не попал в створ.



Ответ гостей последовал на 11-й минуте, когда после подачи углового Жоэль Матип нанес удар головой с отскоком от газона — мяч попал в штангу, а на добивание никто из игроков "Ливерпуля" не поспел.



Довольно скоро "красные" забрали мяч под свой контроль, чему "Вест Хэм" не препятствовал, предпочитая отвечать быстрыми контратаками. Однако в завершающей стадии ни у той, ни у другой команды особо ничего не ладилось.



На 35-й минуте уже "Ливерпулю" предоставилась редкая возможность провести свою атаку на скорости. Филиппе Коутиньо со своей половины поля сделал разрезающую передачу на Старриджа, который технично обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:1.



Гол сделал игру "красных" более уверенной, однако перед самым перерывом "молотобойцы" едва не сравняли счет. Андре Айю принял мяч на дальнем краю вратарской площади после розыгрыша углового, два раза подряд пробив в основание штанги с двух метров.



В самом начале второго тайма Адриан совершил три хороших сейва — ни Дивоку Ориги, ни Лаллане, ни Джорджиньо Вейналдуму отличиться не удалось.



И все-таки "Ливерпуль" добился своего. На 57-й минуте Вейналдум с дистанции нанес удар в перекладину, однако мяч вернулся в игру и достался Коутиньо, который улучшил свою позицию и, не входя в штрафную, поразил нижний угол ворот — 0:2.



Прошло еще четыре минуты, и гости разыграли быструю контратаку, в завершении которой Коутиньо оставил Джеймса Коллинса в дураках и со средней дистанции повторно огорчил Адриана — 0:3.



Игра у "Ливерпуля" шла как по маслу, и потому четвертый гол на 76-й минуте стал вполне закономерным. Адриан вышел из ворот, чтобы заблокировать удар соперника, но отбил мяч прямо на Вейналдума. Джорджиньо пробил неудачно, однако Ориги удалось подправить снаряд в цель — 0:4.



"Красные" без особых проблем довели дело до победы и при некотором везении или желании могли забить еще. А вот "молотобойцы" ничего не сделали для гола престижа.



"Ливерпуль" одержал чрезвычайно важную победу и сделал, возможно, свой главный шаг на пути к возвращению в Лигу Чемпионов. Теперь, чтобы удержаться в топ-4, "красным" нужно дома разобраться с уже вылетевшим "Мидлсбро".



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче