Мхитарян: "Стараюсь быть монстром!"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что до сих пор не адаптировался к Премьер-Лиге, но старается быть монстром на футбольном поле.

28-летний Мхитарян, просидевший на скамейке запасных "дьяволов" два месяца на старте сезона, забил всего четыре гола за МЮ в рамках Премьер-Лиги. По словам Генриха, он до сих пор не адаптировался к местному стилю игры, но делает шаг в правильном направлении.



"Что я узнал за последний год? Я познакомился со скоростью и стилем Премьер-Лиги, но по-прежнему не адаптировался в полной мере. Это то, чем я занимаюсь прямо сейчас".



"Если вы видели меня в "Боруссии", то наверняка заметили: я изменился на футбольном поле. Я стараюсь играть как зверь и быть самым настоящим монстром! Я борюсь за каждый мяч и прикладываю все усилия".



"За пределами поля ничего не изменилось: я даже стал еще скромнее, чем раньше. Мне не хочется попадать в газетные заголовки и выкидывать что-то невообразимое", - цитирует Мхитаряна Sky Sports.