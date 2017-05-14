Мхитарян: "Стараюсь быть монстром!"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что до сих пор не адаптировался к Премьер-Лиге, но старается быть монстром на футбольном поле.
28-летний Мхитарян, просидевший на скамейке запасных "дьяволов" два месяца на старте сезона, забил всего четыре гола за МЮ в рамках Премьер-Лиги. По словам Генриха, он до сих пор не адаптировался к местному стилю игры, но делает шаг в правильном направлении.
"Что я узнал за последний год? Я познакомился со скоростью и стилем Премьер-Лиги, но по-прежнему не адаптировался в полной мере. Это то, чем я занимаюсь прямо сейчас".
"Если вы видели меня в "Боруссии", то наверняка заметили: я изменился на футбольном поле. Я стараюсь играть как зверь и быть самым настоящим монстром! Я борюсь за каждый мяч и прикладываю все усилия".
"За пределами поля ничего не изменилось: я даже стал еще скромнее, чем раньше. Мне не хочется попадать в газетные заголовки и выкидывать что-то невообразимое", - цитирует Мхитаряна Sky Sports.
14.05.2017 17:00
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Последние комментарии:
лучший игрок апл на данный момент.
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Скромняша наш армяша
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с такой рожой особо и стараться не надо
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Но не получается.
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Эрик Кантанян
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надоел этот грузин
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Мужчина
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Монстронян
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