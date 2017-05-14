Мхитарян: "Стараюсь быть монстром!"

Жозе Моуриньо и Генрих Мхитарян Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что до сих пор не адаптировался к Премьер-Лиге, но старается быть монстром на футбольном поле.

28-летний Мхитарян, просидевший на скамейке запасных "дьяволов" два месяца на старте сезона, забил всего четыре гола за МЮ в рамках Премьер-Лиги. По словам Генриха, он до сих пор не адаптировался к местному стилю игры, но делает шаг в правильном направлении.

"Что я узнал за последний год? Я познакомился со скоростью и стилем Премьер-Лиги, но по-прежнему не адаптировался в полной мере. Это то, чем я занимаюсь прямо сейчас".

"Если вы видели меня в "Боруссии", то наверняка заметили: я изменился на футбольном поле. Я стараюсь играть как зверь и быть самым настоящим монстром! Я борюсь за каждый мяч и прикладываю все усилия".

"За пределами поля ничего не изменилось: я даже стал еще скромнее, чем раньше. Мне не хочется попадать в газетные заголовки и выкидывать что-то невообразимое", - цитирует Мхитаряна Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 14.05.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 887

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  1. eriksen23 14.05.2017 18:07 # eriksen23
    лучший игрок апл на данный момент.

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  2. januzaj00 14.05.2017 18:06 # januzaj00
    Скромняша наш армяша

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  3. farot 14.05.2017 17:56 # farot
    с такой рожой особо и стараться не надо

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  4. reeker 14.05.2017 17:51 # reeker
    Но не получается.

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  5. sawbones 14.05.2017 17:32 # sawbones
    Эрик Кантанян

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  6. kema12 14.05.2017 17:04 # kema12
    надоел этот грузин

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  7. stepan-jam-boss 14.05.2017 17:03 # stepan-jam-boss
    Мужчина

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  8. dragonishka 14.05.2017 17:02 # dragonishka
    Монстронян

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