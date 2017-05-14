"Халл" вылетел из Премьер-Лиги после поражения от "Пэлас"

В воскресенье определилась третья команда, вылетающая из Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Компанию "Сандерленду" и "Мидлсбро" решил составить "Халл", сокрушительно проигравший "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Победа "Суонси" накануне заставляла "тигров" брать все три очка на "Селхерст Парк", однако уже на третьей минуте Уилфрид Заха воспользовался грубейшей ошибкой Андре Раноккьи, обокрал защитника, убежал в прорыв и открыл счет.



По прошествии получаса "орлам" удался и второй гол, когда Кристиан Бентеке головой замкнул навес Джеймона Панчеона с углового. Как ни старался "Халл", отыграться им не удалось. Более того, на 85-й минуте Лука Миливоевич сделал счет разгромным, реализовав заработанный Джеффри Шлюппом пенальти. А на последней минуте Патрик Ван Анхольт поставил точку в матче, воспользовавшись попустительством обороны — 4:0.



Таким образом, "Халл" вылетает из Премьер-Лиги после всего одного проведенного здесь сезона. А "Суонси" и "Кристал Пэлас", которым до этого уикенда все еще грозила опасность, могут выдохнуть.



"Кристал Пэлас" — "Халл". Отчет о матче