"Халл" вылетел из Премьер-Лиги после поражения от "Пэлас"

Кристиан Бентеке В воскресенье определилась третья команда, вылетающая из Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Компанию "Сандерленду" и "Мидлсбро" решил составить "Халл", сокрушительно проигравший "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Победа "Суонси" накануне заставляла "тигров" брать все три очка на "Селхерст Парк", однако уже на третьей минуте Уилфрид Заха воспользовался грубейшей ошибкой Андре Раноккьи, обокрал защитника, убежал в прорыв и открыл счет.

По прошествии получаса "орлам" удался и второй гол, когда Кристиан Бентеке головой замкнул навес Джеймона Панчеона с углового. Как ни старался "Халл", отыграться им не удалось. Более того, на 85-й минуте Лука Миливоевич сделал счет разгромным, реализовав заработанный Джеффри Шлюппом пенальти. А на последней минуте Патрик Ван Анхольт поставил точку в матче, воспользовавшись попустительством обороны — 4:0.

Таким образом, "Халл" вылетает из Премьер-Лиги после всего одного проведенного здесь сезона. А "Суонси" и "Кристал Пэлас", которым до этого уикенда все еще грозила опасность, могут выдохнуть.

"Кристал Пэлас" — "Халл". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Халл

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 645

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Последние комментарии:




  1. contrario 14.05.2017 16:17 # contrario
    Милнер в штрафной не идёт на мяч чтобы выбить, а ждёт пока оный долетит, диагноз

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  2. skychnie-oboi 14.05.2017 16:16 # skychnie-oboi
    Вперед колбасочка родная!

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  3. electric 14.05.2017 16:15 # electric
    свой 9к-й комент посвящаю победе Ливерпуля и выходу в лч!

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  4. lahmatyj 14.05.2017 16:14 # lahmatyj
    Если такой состав колбаса не сможет обыграть, то они официально возглавят когорту долбаебов фапла.

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  5. charger 14.05.2017 16:14 # charger
    Пиздец, такое чувство будто финал.
    Фирмино помер? Даже в запасе нет его, это очень плохо.

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  6. alcoholnarco 14.05.2017 16:14 # alcoholnarco
    Если Ливерпуль проиграет, то съебываю с фапли. Буду лайфить.

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  7. reeker 14.05.2017 16:12 # reeker
    Вперёд Ливерпуль.

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  8. thegodfather 14.05.2017 16:10 # thegodfather
    бля, ну хули,тоже съебу с фапла, если лфк не выиграет, коль уж пошла такая тема

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  9. melwood-lfc 14.05.2017 16:09 # melwood-lfc
    Хера се там Квят в десятку ворвался с последнего места

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  10. kipeloff89 14.05.2017 16:08 # kipeloff89
    Лавапууууууууул! В два напада...Че творит Клоппище!?!? Он собрался уничтожить эту лучшую команду Лондона!

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  11. eriksen23 14.05.2017 16:08 # eriksen23
    надеюсь, все эти хуесосы свалят с фапла.

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  12. erevansky 14.05.2017 16:07 # erevansky
    Главный матч сезона для Ляйверпупа, своеобразный финал. Победа означает участие в ЛЧ и пока Арсенал. Игра покажет, всё также ли обсирается Клопп в действительно важных матчах или клеймо неудачника с него можно снимать.

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  13. paul-shark 14.05.2017 16:07 # paul-shark
    Ща ЛФК корочи е6нит.

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  14. kipeloff89 14.05.2017 16:03 # kipeloff89
    Если ЛФК не выиграет, то...ну вы поняли короч!

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  15. huddersfield 14.05.2017 16:02 # huddersfield
    14.05.2017 15:04 #
    reeker

    Ага,никто ведь из них не закончил сезон с отрицательной разницей забитых и пропущенных как великий Хаддерсфилд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54897/?c=1#c6367312


    Последние 4 матча Вагнер отыграл полностью резервным составом ведь место в плей-офф уже было завоевано, тем самым дал отдохнуть абсолютно всем основным игрокам, все эти матчи Хаддерсфилд проиграл с разницой в более 3-х голов...

    И сейчас полностью свежая основа все 90 минут затеснила бедняг из Шеффилда, те только чудом отстояли, посмотри матч.

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  16. bulbinsky 14.05.2017 16:02 # bulbinsky
    Если ЛФК не выиграет этот матч, то мы с мелшудом уйдем с фапли!

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  17. electric 14.05.2017 16:01 # electric
    каждый анонёнок думает, пройдет ли колбаса.

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  18. eriksen23 14.05.2017 16:01 # eriksen23
    еееееее рокккккккк

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  19. ssa 14.05.2017 16:01 # ssa
    Биг Сэм спец по спасению

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  20. melwood-lfc 14.05.2017 16:00 # melwood-lfc
    Если Ливерпуль не выиграет этот матч, я уйду с фапла.

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