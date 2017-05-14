"Халл" вылетел из Премьер-Лиги после поражения от "Пэлас"
В воскресенье определилась третья команда, вылетающая из Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Компанию "Сандерленду" и "Мидлсбро" решил составить "Халл", сокрушительно проигравший "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.
Победа "Суонси" накануне заставляла "тигров" брать все три очка на "Селхерст Парк", однако уже на третьей минуте Уилфрид Заха воспользовался грубейшей ошибкой Андре Раноккьи, обокрал защитника, убежал в прорыв и открыл счет.
По прошествии получаса "орлам" удался и второй гол, когда Кристиан Бентеке головой замкнул навес Джеймона Панчеона с углового. Как ни старался "Халл", отыграться им не удалось. Более того, на 85-й минуте Лука Миливоевич сделал счет разгромным, реализовав заработанный Джеффри Шлюппом пенальти. А на последней минуте Патрик Ван Анхольт поставил точку в матче, воспользовавшись попустительством обороны — 4:0.
Таким образом, "Халл" вылетает из Премьер-Лиги после всего одного проведенного здесь сезона. А "Суонси" и "Кристал Пэлас", которым до этого уикенда все еще грозила опасность, могут выдохнуть.
"Кристал Пэлас" — "Халл". Отчет о матче
14.05.2017 16:00
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Последние комментарии:
Милнер в штрафной не идёт на мяч чтобы выбить, а ждёт пока оный долетит, диагноз
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Вперед колбасочка родная!
(ответить)
свой 9к-й комент посвящаю победе Ливерпуля и выходу в лч!
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Если такой состав колбаса не сможет обыграть, то они официально возглавят когорту долбаебов фапла.
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Пиздец, такое чувство будто финал.
Фирмино помер? Даже в запасе нет его, это очень плохо.
(ответить)
Если Ливерпуль проиграет, то съебываю с фапли. Буду лайфить.
(ответить)
Вперёд Ливерпуль.
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бля, ну хули,тоже съебу с фапла, если лфк не выиграет, коль уж пошла такая тема
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Хера се там Квят в десятку ворвался с последнего места
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Лавапууууууууул! В два напада...Че творит Клоппище!?!? Он собрался уничтожить эту лучшую команду Лондона!
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надеюсь, все эти хуесосы свалят с фапла.
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Главный матч сезона для Ляйверпупа, своеобразный финал. Победа означает участие в ЛЧ и пока Арсенал. Игра покажет, всё также ли обсирается Клопп в действительно важных матчах или клеймо неудачника с него можно снимать.
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Ща ЛФК корочи е6нит.
(ответить)
Если ЛФК не выиграет, то...ну вы поняли короч!
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14.05.2017 15:04 #
reeker
Ага,никто ведь из них не закончил сезон с отрицательной разницей забитых и пропущенных как великий Хаддерсфилд.
Источник: http://fapl.ru/posts/54897/?c=1#c6367312
Последние 4 матча Вагнер отыграл полностью резервным составом ведь место в плей-офф уже было завоевано, тем самым дал отдохнуть абсолютно всем основным игрокам, все эти матчи Хаддерсфилд проиграл с разницой в более 3-х голов...
И сейчас полностью свежая основа все 90 минут затеснила бедняг из Шеффилда, те только чудом отстояли, посмотри матч.
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Если ЛФК не выиграет этот матч, то мы с мелшудом уйдем с фапли!
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каждый анонёнок думает, пройдет ли колбаса.
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еееееее рокккккккк
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Биг Сэм спец по спасению
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Если Ливерпуль не выиграет этот матч, я уйду с фапла.
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