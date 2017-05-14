Алли допускает, что проведет всю карьеру в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не исключает, что проведет всю карьеру в лондонском клубе.

21-летний Алли продолжает стремительный прогресс на "мУайт Харт Лэйн", благодаря чему привлек внимание европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ. Ожидается, что со своим предложением к "шпорам" клубы обратятся уже грядущим летом.



Сам Деле не хочет загадывать насчет краткосрочного будущего, но допускает, что проведет всю карьеру за "Тоттенхэм". Прямо сейчас Алли хочет наслаждаться игрой за "шпор" и помогать команде Маурисио Почеттино.



"Важно наслаждаться своей игрой, независимо от того, останусь я в "Тоттенхэме" на 15 лет или завершу здесь свою карьеру. Не стоит увлекаться подобными размышлениями".



"Как вы знаете, в футболе может произойдет все что угодно. Я наслаждаюсь своим пребыванием в этом клубе, но кто знает, что уготовано нам всем в будущем", - цитирует Алли Sky Sports.