Алли допускает, что проведет всю карьеру в "Тоттенхэме"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не исключает, что проведет всю карьеру в лондонском клубе.
21-летний Алли продолжает стремительный прогресс на "мУайт Харт Лэйн", благодаря чему привлек внимание европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ. Ожидается, что со своим предложением к "шпорам" клубы обратятся уже грядущим летом.
Сам Деле не хочет загадывать насчет краткосрочного будущего, но допускает, что проведет всю карьеру за "Тоттенхэм". Прямо сейчас Алли хочет наслаждаться игрой за "шпор" и помогать команде Маурисио Почеттино.
"Важно наслаждаться своей игрой, независимо от того, останусь я в "Тоттенхэме" на 15 лет или завершу здесь свою карьеру. Не стоит увлекаться подобными размышлениями".
"Как вы знаете, в футболе может произойдет все что угодно. Я наслаждаюсь своим пребыванием в этом клубе, но кто знает, что уготовано нам всем в будущем", - цитирует Алли Sky Sports.
14.05.2017 15:00
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ушёл Модрич, уйдёт и он... вопрос в цене вопроса...
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респект.
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А может произойте следущее...предложат 200 тысяч в неделю и он вприпрыжку убежит к конкурентам
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'Муайт харт лейн'
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дурачек штоль?
Я только одно дурачка знаю, который свою карьеру угробил на один клуб, это Тотти. Не повторяй ошибо дурачков, хоть и великого игрока...но все-таки дурачка. Нельзя так свой талант бездарно проебать на игре за околотоп.
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Делле Леви Алли
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