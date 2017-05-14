Алли допускает, что проведет всю карьеру в "Тоттенхэме"

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не исключает, что проведет всю карьеру в лондонском клубе.

21-летний Алли продолжает стремительный прогресс на "мУайт Харт Лэйн", благодаря чему привлек внимание европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ. Ожидается, что со своим предложением к "шпорам" клубы обратятся уже грядущим летом.

Сам Деле не хочет загадывать насчет краткосрочного будущего, но допускает, что проведет всю карьеру за "Тоттенхэм". Прямо сейчас Алли хочет наслаждаться игрой за "шпор" и помогать команде Маурисио Почеттино.

"Важно наслаждаться своей игрой, независимо от того, останусь я в "Тоттенхэме" на 15 лет или завершу здесь свою карьеру. Не стоит увлекаться подобными размышлениями".

"Как вы знаете, в футболе может произойдет все что угодно. Я наслаждаюсь своим пребыванием в этом клубе, но кто знает, что уготовано нам всем в будущем", - цитирует Алли Sky Sports.



Метки Алли, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 14.05.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.05.2017 16:15 # kojan
    ушёл Модрич, уйдёт и он... вопрос в цене вопроса...

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  2. eriksen23 14.05.2017 15:57 # eriksen23
    респект.

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  3. asnural 14.05.2017 15:21 # asnural
    А может произойте следущее...предложат 200 тысяч в неделю и он вприпрыжку убежит к конкурентам

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  4. asnural 14.05.2017 15:19 # asnural
    'Муайт харт лейн'

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  5. thegodfather 14.05.2017 15:16 # thegodfather
    дурачек штоль?
    Я только одно дурачка знаю, который свою карьеру угробил на один клуб, это Тотти. Не повторяй ошибо дурачков, хоть и великого игрока...но все-таки дурачка. Нельзя так свой талант бездарно проебать на игре за околотоп.

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  6. chelsea-69 14.05.2017 15:07 # chelsea-69
    Делле Леви Алли

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