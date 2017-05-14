Агуэро "на 100%" останется в "Сити"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заверил, что его клиент не помышляет об уходе из клуба, где лишился гарантированного места в составе.

Несмотря на то, что Агуэро забил 13 голов в 15 последних матчах за "Сити", слухи по-прежнему намекают на возможный уход аргентинца с "Этихад". Новый конкурент Серхио Габриэль Жезус уже предупредил, что в команде больше нет основного нападающего.



Субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" Серхио начал на скамейке запасных, тогда как бразилец вышел в стартовом составе и отличился победным голом. На планах Агуэро это, впрочем, не отразилось: бомбардир настроен остаться в "Сити".



"Серхио счастлив в "Манчестер Сити", у него действует контракт, и он будет его соблюдать. Могу вас заверить, что у него нет никаких проблем с Гвардиолой".



"Мы не ведем переговоры с другим клубом, мы даже не вступали в контакт с кем-либо. Пока дела обстоят таким образом, Серхио на 100% останется в "Сити", - сообщил Эрнан Регуэра ESPN.