Конте станет самым высокооплачиваемым тренером "Челси"

Антонио Конте "Челси" готовится сделать Антонио Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба, дабы отбить интерес к специалисту со стороны "Интера".

В данный момент Конте зарабатывает на "Стэмфорд Бридж" 6,5 миллионов фунтов в год, однако китайские владельцы "Интера" готовы увеличить жалованье Антонио сразу в два раза, сообщает The Guardian.

В ответ "синие" собираются выразить признательность Конте за великолепный сезон с помощью новой сделки. Если Антонио согласится на условия "Челси", итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского клуба.

По информации источника, речь идет о зарплате в 7,5 миллионов фунтов, что, впрочем, не гарантирует одобрения Конте. 47-летний специалист настаивает на привлечении в тренерский штаб своего соотечественника Габриэле Ориали, однако "Челси" выступает против этой идеи.

Что касается трансферной кампании, то разногласий между Конте и боссами "синих" не ожидается. Чемпионы Премьер-Лиги готовы выделить Антонио 200 миллионов фунтов, а приоритетными целями "Челси" станут Алексис Санчес из "Арсенала" и нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.05.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. charlton 14.05.2017 14:04 # charlton
    Имея предложение от Интера конте может вертеть пенсов как хочет

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  2. eriksen23 14.05.2017 14:02 # eriksen23
    разводит лохов на бабосы.

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  3. chelseafanmd 14.05.2017 13:29 # chelseafanmd
    Он конечно заслужил но спешить не нужно уже сколько раз на это проваливались..2 сезона нужно что бы понять сможет он так же зажигать игроков или односезонка)

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  4. melwood-lfc 14.05.2017 13:04 # melwood-lfc
    ахахаха меркантильный уебок))0
    наныл себе на контракт недавними интервью)))

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  5. fc-zenit 14.05.2017 13:01 # fc-zenit
    на следующий сезон бешеную неустойку платить будут. Ничему людей жизнь не учит.

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