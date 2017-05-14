Конте станет самым высокооплачиваемым тренером "Челси"
"Челси" готовится сделать Антонио Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба, дабы отбить интерес к специалисту со стороны "Интера".
В данный момент Конте зарабатывает на "Стэмфорд Бридж" 6,5 миллионов фунтов в год, однако китайские владельцы "Интера" готовы увеличить жалованье Антонио сразу в два раза, сообщает The Guardian.
В ответ "синие" собираются выразить признательность Конте за великолепный сезон с помощью новой сделки. Если Антонио согласится на условия "Челси", итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского клуба.
По информации источника, речь идет о зарплате в 7,5 миллионов фунтов, что, впрочем, не гарантирует одобрения Конте. 47-летний специалист настаивает на привлечении в тренерский штаб своего соотечественника Габриэле Ориали, однако "Челси" выступает против этой идеи.
Что касается трансферной кампании, то разногласий между Конте и боссами "синих" не ожидается. Чемпионы Премьер-Лиги готовы выделить Антонио 200 миллионов фунтов, а приоритетными целями "Челси" станут Алексис Санчес из "Арсенала" и нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку.
14.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Имея предложение от Интера конте может вертеть пенсов как хочет
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разводит лохов на бабосы.
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Он конечно заслужил но спешить не нужно уже сколько раз на это проваливались..2 сезона нужно что бы понять сможет он так же зажигать игроков или односезонка)
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ахахаха меркантильный уебок))0
наныл себе на контракт недавними интервью)))
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на следующий сезон бешеную неустойку платить будут. Ничему людей жизнь не учит.
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