Куртуа: "Челси" хотел восстановить свою репутацию в этом сезоне"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что в этом сезоне его команде удалось восстановить свою репутацию после прошлого года, когда над "синими" насмехались и критиковали.

Прошлый сезон "Челси" начинал в статусе действующего чемпиона Премьер-Лиги. Однако дела лондонцев сразу же пошли из рук вон плохо, они оказались в опасной близости к зоне вылета и уже в декабре были вынуждены попрощаться с Жозе Моуриньо.



Гус Хиддинк, пришедший на место Моуриньо, смог стабилизировать ситуацию, после чего летом передал команду Антонио Конте, под руководством которого "синие" выдали впечатляющий сезон и в минувшую пятницу оформили свой очередной чемпионский титул. Куртуа рад тому, как "Челси" удалось реабилитироваться.



"После прошлого года, когда мы одно время были 15-ми или 16-ми в лиге, люди смеялись над нами и критиковали игроков. Конечно, это неприятно, когда такое происходит после победы в лиге. Некоторая критика была заслуженной, другая — нет. Если тебе удается реабилитироваться после такого и снова выиграть титул, это удивительно".



"Люди говорили, что мы больше не хотим играть, они обвиняли нас в лени и говорили тому подобные вещи, но это неправда. Мы старались выигрывать свои матчи, но прошлый год просто был разовым провалом для "Челси" и игроков, которые здесь находились. Все мы привыкли сражаться за трофеи, и поскольку в прошлом году мы этого не делали, гордость каждого из нас оказалась задета. Думаю, именно поэтому мы хотели восстановить свою репутацию в этом сезоне", — цитирует Куртуа The Telegraph.



Также Тибо в очередной раз развеял слухи, сватающие его в "Реал".



"Да, конечно, я ожидаю остаться в "Челси". Я предан "Челси", — добавил Куртуа.