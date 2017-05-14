Ловрен: "Ливерпуль" на последних метрах 100-метровки"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен сравнил два заключительных матча сезона Премьер-Лиги с последними метрами на спринтерской дистанции, призвав свою команду избежать осечки.

Безголевая ничья против "Саутгемптона" на "Энфилде" в прошлый уикенд заставила усомниться в перспективах "красных" финишировать в топ-4. Подопечные Юргена Клоппа остаются хозяевами своей судьбы, но любая осечка рискует лишить их путевки в Лигу Чемпионов.



Для попадания в Лигу Чемпионов "Ливерпулю" достаточно обыграть "Вест Хэм" и "Мидлсбро", и Ловрен считает, что важность этих матчей невозможно переоценить.



"Определенно, это будут два тяжелых матча, особенно против "Вест Хэма". Два заключительных матча — это как полуфинал и затем финал".



"Это как заключительные 10 метров на 100-метровой дистанции для бега, поэтому ты должен быть сосредоточен и выложиться изо всех сил, чтобы по-настоящему хорошо финишировать. Мы просто должны сосредоточиться на самих себе", — сообщил Ловрен Sky Sports.