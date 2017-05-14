Ловрен: "Ливерпуль" на последних метрах 100-метровки"

Деян Ловрен Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен сравнил два заключительных матча сезона Премьер-Лиги с последними метрами на спринтерской дистанции, призвав свою команду избежать осечки.

Безголевая ничья против "Саутгемптона" на "Энфилде" в прошлый уикенд заставила усомниться в перспективах "красных" финишировать в топ-4. Подопечные Юргена Клоппа остаются хозяевами своей судьбы, но любая осечка рискует лишить их путевки в Лигу Чемпионов.

Для попадания в Лигу Чемпионов "Ливерпулю" достаточно обыграть "Вест Хэм" и "Мидлсбро", и Ловрен считает, что важность этих матчей невозможно переоценить.

"Определенно, это будут два тяжелых матча, особенно против "Вест Хэма". Два заключительных матча — это как полуфинал и затем финал".

"Это как заключительные 10 метров на 100-метровой дистанции для бега, поэтому ты должен быть сосредоточен и выложиться изо всех сил, чтобы по-настоящему хорошо финишировать. Мы просто должны сосредоточиться на самих себе", — сообщил Ловрен Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 11:00

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  1. division 14.05.2017 11:09 # division
    Колбаса любит обсераться в самый важный момент. Закончат вне четверки скорее всего, хоть и при условии, что главный неудачник-слиппи Джи и не играет давно, но его аура лузера действует

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  2. f345 14.05.2017 11:08 # f345
    И ЛФК обязательно подскользнется, е*нется и пропустит сразу нескольких конкурентов на самом финише)

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