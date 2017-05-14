Швайнштайгер считает, что за его отчислением из первой команды стоит не Моуриньо

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер предположил, что решение перевести его в резерв "Манчестер Юнайтед" было принято главным тренером Жозе Моуриньо не самостоятельно.

После ухода Луи Ван Галя с тренерского мостика в конце прошлого сезона, Швайнштайгер оказался отцеплен от первой команды. Лишь с течением этой кампании Бастиану удалось завоевать доверие Моуриньо и сыграть несколько матчей перед отъездом в МЛС.



Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, экс-капитан сборной Германии философски смотрит на свою историю и не винит в случившемся Моуриньо.



"Я разговаривал с ним, и он выразил мнение — возможно, оно не было его собственным. Думаю, наблюдая за тем, как я тренировался и играл, он увидел мой профессиональный подход и составил другое мнение. Думаю, это было немного несправедливо. Если бы мы встретились при других обстоятельствах..."



"На мой взгляд, то решение не было правильным, но в жизни иногда возникают ситуации, когда не все складывается корректно и по-твоему. Ты должен принять это, как принял это я".



"Я сказал: "Хорошо, я принимаю это, но я по-прежнему хочу остаться и тренироваться. Я хочу показать, что я игрок, заслуживающий доверия". Этим я и занимался в Манчестере", — сообщил Швайнштайгер ESPN.