Швайнштайгер считает, что за его отчислением из первой команды стоит не Моуриньо

Бастиан Швайнштайгер Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер предположил, что решение перевести его в резерв "Манчестер Юнайтед" было принято главным тренером Жозе Моуриньо не самостоятельно.

После ухода Луи Ван Галя с тренерского мостика в конце прошлого сезона, Швайнштайгер оказался отцеплен от первой команды. Лишь с течением этой кампании Бастиану удалось завоевать доверие Моуриньо и сыграть несколько матчей перед отъездом в МЛС.

Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, экс-капитан сборной Германии философски смотрит на свою историю и не винит в случившемся Моуриньо.

"Я разговаривал с ним, и он выразил мнение — возможно, оно не было его собственным. Думаю, наблюдая за тем, как я тренировался и играл, он увидел мой профессиональный подход и составил другое мнение. Думаю, это было немного несправедливо. Если бы мы встретились при других обстоятельствах..."

"На мой взгляд, то решение не было правильным, но в жизни иногда возникают ситуации, когда не все складывается корректно и по-твоему. Ты должен принять это, как принял это я".

"Я сказал: "Хорошо, я принимаю это, но я по-прежнему хочу остаться и тренироваться. Я хочу показать, что я игрок, заслуживающий доверия". Этим я и занимался в Манчестере", — сообщил Швайнштайгер ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Чикаго Файр, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 10:00

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  1. jesus33 14.05.2017 10:50 # jesus33
    Да скорее всего контекс этот из chelsea с париком.
    Эта гнилота любит палки в колеса вставлять конкурентам.

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  2. fc-zenit 14.05.2017 10:15 # fc-zenit
    хороший игрок был, до перехода в помойку. Зря только карьеру обговнял.

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