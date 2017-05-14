"Юнайтед" сделал запрос насчет Альваро Мораты

Альваро Мората "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Реала" Альваро Мораты, сообщает Manchester Evening News на близкие к игроку источники.

Тяжелейшая травма Златана Ибрагимовича и неясные перспективы Уэйна Руни подталкивают главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо к покупке минимум одного нападающего грядущим летом.

На "Олд Траффорд" вовсю сватают Антуана Гризманна из "Атлетико" и Ромелу Лукаку из "Эвертона", однако авторитетное издание утверждает, что "Юнайтед" работает над еще одной целью — Моратой.

Сообщается, что "дьяволы" установили контакт с лагерем 24-летнего испанца, но пока переговоры находятся на ранней стадии. Сам Альваро целиком сосредоточен на завершении сезона и на третьем для "Реала" финале Лиги Чемпионов за четыре последних года, участие в котором ему, правда, не гарантировано.

Отметим, что Мората воссоединился с "Реалом" лишь прошлым летом, после двух сезонов в "Ювентусе". Вернувшись в родной клуб гораздо более зрелым игроком, Альваро так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе, и это вызывает у него разочарование.

В этом сезоне Мората отметился только 18 появлениями с первых минут, но все равно смог отличиться 20 раз в 40 матчах за "Реал". Только Криштиану Роналду забил голов больше.


Метки Манчестер Юнайтед, Мората, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 09:00

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  1. chelsea-69 14.05.2017 09:17 # chelsea-69
    Ващет, что б купить что нибудь ненужное, надо продать что нибудь ненужное.
    На майках отобьем ©

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  2. valiverpool 14.05.2017 09:09 # valiverpool
    а вот Валенсия, думаю в следующем сезоне за 3 место биться будет =))

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  3. valiverpool 14.05.2017 09:08 # valiverpool
    МОУР ВСЕХ РЕШИЛ СКУПИТЬ =)) имея в гараже жигули, покупая запчасти от мерседеса....Духа нет и лидера у МЮ...

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  4. fc-zenit 14.05.2017 09:03 # fc-zenit
    помойка экономит на скаутах?

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