Венгер нацелился на следующую победу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался обсуждать шансы своей команды на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, лишь заявив, что сосредоточен на достижении победы в следующем матче.

Благодаря убедительной победе 1:4 в гостях у "Стоука" в субботу "канонирам" удалось приблизиться к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в одно очко. Однако для попадания в топ-4 подопечные Венгера все еще нуждаются в осечке "Ливерпуля" или "Манчестер Сити".



В данный момент Арсен не заинтересован в обсуждении шансов своей команды обойти кого-либо из конкурентов и думает лишь о победе в следующем матче — против "Сандерленда" во вторник вечером.



"Каковы наши шансы попасть в топ-4? Я не рассуждаю таким образом. Я просто думаю, что мы должны сделать свою работу, а там станет видно".



"Сегодня у нам 69 очков, и давайте во вторник сделаем 72. А для этого постараемся сохранить абсолютный фокус на достижении победы. "Сандерленду" нечего терять".



"В марте у нас был сложный период, и в целом 69 очков означают, что тебе следовало выиграть некоторые матчи на протяжении сезона".



"В данный момент мы обладаем стабильностью и давайте хорошо завершим сезон. Во вторник нас ждет очередной большой матч, мы играем каждые три дня. Важно восстановиться и сохранить прежнюю концентрацию", — цитирует Венгера Sky Sports.