Клопп уверен, что Коутиньо видит свое будущее в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз выразил уверенность, что полузащитник Филиппе Коутиньо не помышляет об уходе из клуба.

Приобретенный в 2013 году у "Интера" за 8.5 миллионов фунтов бразилец со временем вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги, и слухи, связывающие Коутиньо с переходом в "Барселону" или ПСЖ, не выглядят случайными.



Однако Клопп не переживает на этот счет, и верит, что сам Коутиньо считает "Ливерпуль" лучшим местом для дальнейшего развития своей карьеры.



"Тем игроком, которым он является, он стал в "Ливерпуле". Он знает это, и это является его особенностью. Ему действительно нравится быть здесь. Это не так, что его принуждали к чему-либо. Его семье здесь тоже нравится".



"Все мы знаем, насколько силен может быть Филиппе. Можем ли мы прибавить в некоторых аспектах игры? Да, конечно. Обладая такой креативностью в центре поля, мы совершенно точно можем стать лучше".



"Он должен адаптироваться ради этого. Он молод, полон талантов, и я практически уверен, что он считает это место правильным для себя", — цитирует Клоппа The Independent.