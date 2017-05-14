Клопп уверен, что Коутиньо видит свое будущее в "Ливерпуле"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз выразил уверенность, что полузащитник Филиппе Коутиньо не помышляет об уходе из клуба.
Приобретенный в 2013 году у "Интера" за 8.5 миллионов фунтов бразилец со временем вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги, и слухи, связывающие Коутиньо с переходом в "Барселону" или ПСЖ, не выглядят случайными.
Однако Клопп не переживает на этот счет, и верит, что сам Коутиньо считает "Ливерпуль" лучшим местом для дальнейшего развития своей карьеры.
"Тем игроком, которым он является, он стал в "Ливерпуле". Он знает это, и это является его особенностью. Ему действительно нравится быть здесь. Это не так, что его принуждали к чему-либо. Его семье здесь тоже нравится".
"Все мы знаем, насколько силен может быть Филиппе. Можем ли мы прибавить в некоторых аспектах игры? Да, конечно. Обладая такой креативностью в центре поля, мы совершенно точно можем стать лучше".
"Он должен адаптироваться ради этого. Он молод, полон талантов, и я практически уверен, что он считает это место правильным для себя", — цитирует Клоппа The Independent.
14.05.2017 07:00
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В Барсе не уверены, что Коутиньо может выполнять роль Иньесты на поле поэтому попросили нас перевести его на позицию Иньесты.
Хотя опыт фееричного сезона Роджерса показывает, что магия Коутиньо больше всего проявляется, когда он играет в центре поля.
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Неспособность клуба удовлетворить амбиции игроков по зарплате, общему уровню игры, конкурентоспособности гарантируют отток лучших футболистов, и что бы ни говорил очередной тренер - ничего не поделать, - лучшие игроки будут уходить, как и в прежние годы: Маккманаман, Оуэн, Маскерано, Алонсо, Торрес, Суарез. Все хотят побеждать. Обещания это обещания. На очереди Коутиньо. Только огромные траты смогут возобновить топовость ЛФК. Нужна мощная команда сразу, здесь и сейчас. Отдельные всплески игры не в счет. Как показывает опыт, ставки на ноунеймов себя не оправдыаают. Результата нет и не будет. И топы будут покидать ЛФК, используя его как трамплин для дальнейшей карьеры. Короче, Коутиньо будет продан. Обычно такие заявления о "счастье" игрока следует расценивать, как заявка оего высокой стартовой цене, не более.
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