37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 14 мая тремя поединками завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ХАЛЛ 14:00



Субботняя победа "Суонси" не оставляет "Халлу" выбора — подопечные Марку Силвы тоже обязаны выигрывать, иначе их вылет будет подтвержден математически. А вот если "тигры" возьмут три очка, то под угрозой, помимо "лебедей", в первую очередь окажется как раз "Кристал Пэлас", так что в интересах "орлов" лично завершить интригу с вылетающими командами в воскресенье. В 12 последних выездах к "Пэлас" в течение 32 лет "Халл" одержал только одну победу — 0:2 в апреле 2015.



"Кристал Пэлас" завершает сезон без Мамаду Сако, а Джеймс Томкинс, Скотт Данн и Йоан Кабайе под вопросом. Также докторам предстоит оценить состояние Джоэла Уорда, который сломал нос против "Манчестер Сити".



"Халл" потерял с травмой лодыжки Лазара Марковича, но Омар Элабделлауи залечил спину.



ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 16:15 Онлайн-трансляция



В последнее время "Ливерпуль" испытывает серьезные проблемы на "Энфилде", но выездная форма команды Юргена Клоппа в полном порядке — три победы подряд. "Вест Хэм", несмотря на отсутствие турнирной мотивации, на прошлой неделе добился победы над "Тоттенхэмом" и теперь постарается снова повлиять на распределение мест в топ-4. Пока что Славен Билич не потерпел ни одного поражения в четырех встречах с Клоппом.



Лазарет "Вест Хэма" переполнен: здесь находятся Марк Нобл, Шейху Куяте, Энди Кэрролл, Мичейл Антонио, Педро Обианг, Диафра Сако, Анджело Огбонна и Артур Масуаку.



Некоторые мышечные проблемы испытывают бразильские игроки "Ливерпуля" Лукас Лейва и Роберто Фирмино. Адам Лаллана и Даниэль Старридж рассчитывают на появление в старте впервые за несколько недель.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция



"Уайт Харт Лэйн" был домом для "Тоттенхэма" 118 лет, но в воскресенье примет свой последний матч в истории перед сносом, чтобы уступить свое место самому просторному футбольному стадиону Лондона из числа клубных. Это знаменательное и немного грустное событие должно мотивировать "шпор" на то, чтобы достойно провести матч против "Манчестер Юнайтед", который уже отказался от борьбы за попадание в топ-4 и всеми мыслями на предстоящем финале Лиги Европы против "Аякса". В прошлом сезоне "Тоттенхэм" впервые за 15 последних встреч с "красными дьяволами" на своем поле в рамках Премьер-Лиги одержал победу.



Из-за смерти своего отца расположение "Юнайтед" временно покинул Поль Погба. Маруан Феллайни по-прежнему дисквалифицирован. Люк Шоу, Тимоти Фосу-Менса, Маркос Рохо, Эшли Янг и Златан Ибрагимович в этом сезоне уже не сыграют.



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз уже вовсю тренируется, но пока не набрал оптимальную форму.