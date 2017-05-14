Сабалета покинет "Сити" в конце сезона
"Манчестер Сити" объявил, что правый защитник Пабло Сабалета покинет "Этихад" по окончании сезона.
Напомним, что Сабалета перебрался на "Этихад" в 2008 году из "Эспаньола". С тех пор Пабло выиграл два чемпионских титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги, Кубок Англии, а также дослужился до статуса вице-капитана "горожан".
Прошлый сезон оказался смазан для аргентинца многочисленными травами, из-за чего Пабло не сумел вернуться на прежний уровень. "Сити" тоже не спешил предлагать Сабелету новый контракт взамен истекающему.
Не дожидаясь решения клуба, сегодня 32-летний защитник объявил о своем уходе по окончании сезона. Таким образом, предстоящий матч против "Вест Бромвича" станет для Пабло последним перед поклонниками "горожан".
Добавим, что с высокой долей вероятности Сабалета останется в Премьер-Лиге. Если верить Daily Mail, Пабло уже практически договорился о своем переходе в "Вест Хэм" на правах свободного агента.
14.05.2017 01:20
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