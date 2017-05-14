Терри собирается поднять трофей Премьер-Лиги вместе с Кэхиллом

Капитан "Челси" Джон Терри заявил, что после заключительного матча сезона поднимет трофей Премьер-Лиги вместе с защитником Гари Кэхиллом.

Отпраздновав минимальную победу над "Вест Бромвичем" в пятницу вечером, "синие" гарантировали себе чемпионство в Премьер-Лиге, однако непосредственно трофей они получат в свои руки только после домашнего матча против "Сандерленда" 21 мая.



Терри, которому по статусу капитана положено поднять над своей головой трофей, собирается сделать это совместно с Кэхиллом, который на протяжении большей части сезона носил капитанскую повязку.



"Конечно, мы поднимем трофей вместе. Мы с Лэмпсом (Фрэнком Лэмпардом) делали это на протяжении многих лет здесь. А также с Дидье (Дрогба), когда он вернулся в клуб. Послушайте, Газ (Кэхилл) был капитаном на поле каждую неделю, поэтому это он должен разрешить мне поднять трофей вместе с ним. Он был неподражаем на протяжении всего сезона".



"Это великолепно для меня, но другие парни выходили на поле каждую неделю. Каждый из них великолепно себя проявил, и я доволен ими. Я доволен, что сижу и наблюдаю за этим с другой точки зрения. Я рад за парней и за каждого в клубе".



"Мы демонстрировали сплоченность с первого дня сезона, когда поначалу проигрывали матчи. Когда мы проиграли на выезде "Арсеналу", когда мы проиграли дома "Ливерпулю", мы продемонстрировали сплоченность и перегруппировались, чтобы затем выдать эту невероятную победную серию и проложить путь к успеху в этом сезоне", — цитирует Терри Sky Sports.