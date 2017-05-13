Венгер похвалил Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил бойцовский дух нападающего Алексиса Санчеса, который смог продолжить игру против "Стоука", несмотря на травму.

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги "канониры" были на пороге того, чтобы потерять контроль над игрой, хотя и вели в счете 1:2. "Гончары", отыграв один гол, поверили в себя и пошли большими силами вперед.



Как раз на этом отрезке Санчес почувствовал себя неважно, однако Венгер оставил его на поле и вскоре был вознагражден за свое решение — чилиец забил третий гол, который практически предрешил игру и впоследствии помог "Арсеналу" одержать важнейшую победу (1:4). После матча Арсен не стал скупиться на похвалу Алексису.



"Я не планировал его менять, хотя он просил. Мне показалось, что у него возникли проблемы с мышцами живота, поэтому я решил, что боль, возможно, отпустит, и ему удастся продолжить игру".



"После этого он остался и забил очередной гол. В этом весь Санчес. Он всегда находит скрытые ресурсы, он боец. Он забил гол, который предрешил игру", — сообщил Венгер Evening Standard.