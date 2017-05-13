Венгер похвалил Санчеса

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил бойцовский дух нападающего Алексиса Санчеса, который смог продолжить игру против "Стоука", несмотря на травму.

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги "канониры" были на пороге того, чтобы потерять контроль над игрой, хотя и вели в счете 1:2. "Гончары", отыграв один гол, поверили в себя и пошли большими силами вперед.

Как раз на этом отрезке Санчес почувствовал себя неважно, однако Венгер оставил его на поле и вскоре был вознагражден за свое решение — чилиец забил третий гол, который практически предрешил игру и впоследствии помог "Арсеналу" одержать важнейшую победу (1:4). После матча Арсен не стал скупиться на похвалу Алексису.

"Я не планировал его менять, хотя он просил. Мне показалось, что у него возникли проблемы с мышцами живота, поэтому я решил, что боль, возможно, отпустит, и ему удастся продолжить игру".

"После этого он остался и забил очередной гол. В этом весь Санчес. Он всегда находит скрытые ресурсы, он боец. Он забил гол, который предрешил игру", — сообщил Венгер Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Санчес, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 22:50

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