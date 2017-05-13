"Арсенал" разгромил "Стоук" и оказался в одном очке от топ-4

Алексис Санчес "Арсенал" приблизился на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги, одержав яркую победу в гостях у "Стоука" с крупным счетом — 1:4.

Тренер "гончаров" Марк Хьюз ограничился единственной перестановкой в составе своей команды, отправив на левый фланг обороны Эрика Питерса вместо Марка Муньесы.

У "канониров" Лоран Коськлни, Эктор Беллерин, Франсис Кокелен и Оливье Жиру вышли вместо Кирана Гиббса, Алекса Окслейд-Чемберлена, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека.

Давление "Арсенала" было настолько велико, что хозяева с самого начала были вынуждены сосредоточиться на обороне. Несмотря на частокол ног, гостям удавалось создавать моменты. На девятой минуте Шкодран Мустафи хорошо пробил головой после подачи углового, заставив Джека Бутланда перевести мяч за перекладину. А на 17-й минуте Начо Монреаль, замыкая навес партнера, пробил головой в штангу.

Взять своего соперника с наскока "канонирам" не удалось. Вскоре "Стоук" несколько выправил игру и принялся огрызаться, благодаря чему у "Арсенала" стало появляться свободное пространство.

На 42-й минуте гостям удалось воспользоваться предоставившейся свободой. Беллерин на высокой скорости ворвался в штрафную площадь по правому краю и прострелил вдоль ворот на Жиру, которому лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

После перерыва "Арсенал" пошел за вторым голом и достаточно легко добился своего. На 55-й минуте Алексис Санчес, заметив рывок Озила, сделал разрезающую передачу на подключение партнера, а Месут не менее технично подсек мяч перед голкипером — 0:2.

После второго пропущенного гола у хозяев взыграла гордость, и они преобразились. У ворот Петра Чеха стало по-настоящему жарко, и на 67-й минуте появившийся на замену Питер Крауч выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в ворота. Причем рукой — 1:2.

"Гончары" почувствовали, что эту игру еще можно спасти, и пошли ва-банк. Давление на ворота Чеха было мощным, но довольно сумбурным. А на 76-й минуте "канониры" дождались возможности уколоть увлекшегося соперника. Санчес пошел в штрафную площадь на таран и сам же пробил низом в дальний угол ворот — 1:3.

На 80-й минуте в матче была поставлена точка. Рэмси принял передачу в штрафной, поставив корпус Глену Джонсону, а затем прострелил к воротам на Жиру — 1:4. В концовке ничего интересного уже не произошло.

Если "Стоук" провел этот матч в рваном темпе, то обороняясь всей командой, то отчаянно идя вперед, то "Арсенал" был стабилен и надежен все 90 минут. "Канониры" подтвердили свое преимущество в классе и одержали победу на очень непростом для себя стадионе.

"Стоук" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 21:25

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 13.05.2017 23:36 # moneymaker
    там батя погба рипнулся, вот прекол

    тварь сперму свою за 100 лямов пихнул скмерам

    слилось крч)0

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  2. al-faarabi 13.05.2017 23:34 # al-faarabi
    деулофеу спасает мой километровый пресс

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  3. cfc000000 13.05.2017 23:27 # cfc000000
    Н'Голо Канте в АПЛ:

    2015/16 - Чемпион
    2016/17 - Чемпион
    Футболист года в АПЛ 16/17
    Футболист года 16/17 по версии Ассоциации футбольных журналистов


    Канте 30млн, погба 90млн, пись на скам!

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  4. skychnie-oboi 13.05.2017 23:20 # skychnie-oboi
    Везде пиДорасы - тут Арсенал, по телеку жена смотрит евровидение музон на весь дом.Ебтвою мать хоть беги с дома.

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  5. al-faarabi 13.05.2017 23:06 # al-faarabi
    чет тотал не могут пробить атланта и милан

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  6. paul-shark 13.05.2017 22:58 # paul-shark
    Каклы, кто там чемпик. В Рассеи не транслируют, просмотра онлайн это мероприятие не заслуживает. Кто е6нит, короче.

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  7. paul-shark 13.05.2017 22:51 # paul-shark
    Не, ну если ЛФК прое6ет место в четвёрке, то это пздц. Такой отрыв от гг был, в итоге одного очко. Ничья завтра и уже бб. Про прое6 вообще не стоит говорить. Милнер мудак, два оча щас бы пригодились. Ну да поxуй. Че будет, то будет. Один хуй не те уже эмоции.

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  8. cfc000000 13.05.2017 22:45 # cfc000000
    Ребята, вы хоть раз задумывались, вы живёте или просто существуете?

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  9. kos9k 13.05.2017 22:45 # kos9k
    Вся рашка смотрит финал Евровидения, вот кто действительно истинные ценители искусства

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  10. shirokov15 13.05.2017 22:37 # shirokov15
    Вот нахера арсеналу в четвёрку? Чтобы опять обосраться в Лиге Чемпионов, позорно вылетев? Надеюсь, колбасники воспользуются моментом и попадут в ЛЧ. С топами охеренно играют, с точечными усилениями могут и зажечь там. А арсенал пусть барахтается в ЛЕ со всякими Аяксами, Сельтами и прочими днищами. К тому же, единственный реальный шанс взять евротрофей.

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  11. charger 13.05.2017 22:32 # charger
    Я ахуею если обыграем ВХЮ, но обосремся с Боро и вылетим из 4

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  12. alarma 13.05.2017 22:30 # alarma
    Санчеса забирсем летом ибо нехуй ему гнить с этими парашниками. И чемпик можно не начинать!

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  13. skychnie-oboi 13.05.2017 22:21 # skychnie-oboi
    Завтра на изи разьебем ВХ.
    Включим режим БД и заебашим 5-0.Уже нечего катать вату - сезон закончен и силі некуда єкономить.

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  14. dentinho 13.05.2017 22:16 # dentinho
    Сука просто обыграли бы дома донный Уотфорд. Ну или на крайняк Мидлсбро в первом круге. &#128528;

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  15. akado 13.05.2017 22:15 # akado
    Похоже Арсенал все-таки выкинет Ливерпуль из 4ки, 2 матча дома, тогда как у полумертвого к концу сезона Ливапула еще выезд к ВХ, а еще в начале сезона Красные орали про чемпионство, а сейчас и в 4ку не зайдут скорее всего ,кек.

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  16. awesome-arsenal 13.05.2017 22:13 # awesome-arsenal
    Это не Челси чемпионом стал, это Арсенал его не выиграл вот и все. Называйте вещи своими именами

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  17. dimon70 13.05.2017 22:12 # dimon70
    пусть гг порадуются,недолго осталось до конца

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  18. katy-perry 13.05.2017 22:11 # katy-perry
    Как же будет аxуенно господи если обоссаный лфк вылетит из 4ки

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  19. kojan 13.05.2017 22:05 # kojan
    чёт не слышно ливеров, взапрели небойсь,

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  20. al-faarabi 13.05.2017 22:00 # al-faarabi
    наконец то у сборной германии топовый центральный нападающий появился в лице Тимо Вернера, не будут теперь играть со всякими шюрлеями в ложную девятку, а может и будут

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