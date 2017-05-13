"Арсенал" разгромил "Стоук" и оказался в одном очке от топ-4

"Арсенал" приблизился на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги, одержав яркую победу в гостях у "Стоука" с крупным счетом — 1:4.

Тренер "гончаров" Марк Хьюз ограничился единственной перестановкой в составе своей команды, отправив на левый фланг обороны Эрика Питерса вместо Марка Муньесы.



У "канониров" Лоран Коськлни, Эктор Беллерин, Франсис Кокелен и Оливье Жиру вышли вместо Кирана Гиббса, Алекса Окслейд-Чемберлена, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека.



Давление "Арсенала" было настолько велико, что хозяева с самого начала были вынуждены сосредоточиться на обороне. Несмотря на частокол ног, гостям удавалось создавать моменты. На девятой минуте Шкодран Мустафи хорошо пробил головой после подачи углового, заставив Джека Бутланда перевести мяч за перекладину. А на 17-й минуте Начо Монреаль, замыкая навес партнера, пробил головой в штангу.



Взять своего соперника с наскока "канонирам" не удалось. Вскоре "Стоук" несколько выправил игру и принялся огрызаться, благодаря чему у "Арсенала" стало появляться свободное пространство.



На 42-й минуте гостям удалось воспользоваться предоставившейся свободой. Беллерин на высокой скорости ворвался в штрафную площадь по правому краю и прострелил вдоль ворот на Жиру, которому лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



После перерыва "Арсенал" пошел за вторым голом и достаточно легко добился своего. На 55-й минуте Алексис Санчес, заметив рывок Озила, сделал разрезающую передачу на подключение партнера, а Месут не менее технично подсек мяч перед голкипером — 0:2.



После второго пропущенного гола у хозяев взыграла гордость, и они преобразились. У ворот Петра Чеха стало по-настоящему жарко, и на 67-й минуте появившийся на замену Питер Крауч выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в ворота. Причем рукой — 1:2.



"Гончары" почувствовали, что эту игру еще можно спасти, и пошли ва-банк. Давление на ворота Чеха было мощным, но довольно сумбурным. А на 76-й минуте "канониры" дождались возможности уколоть увлекшегося соперника. Санчес пошел в штрафную площадь на таран и сам же пробил низом в дальний угол ворот — 1:3.



На 80-й минуте в матче была поставлена точка. Рэмси принял передачу в штрафной, поставив корпус Глену Джонсону, а затем прострелил к воротам на Жиру — 1:4. В концовке ничего интересного уже не произошло.



Если "Стоук" провел этот матч в рваном темпе, то обороняясь всей командой, то отчаянно идя вперед, то "Арсенал" был стабилен и надежен все 90 минут. "Канониры" подтвердили свое преимущество в классе и одержали победу на очень непростом для себя стадионе.



"Стоук" — "Арсенал". Отчет о матче