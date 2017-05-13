Погба пропустит матч с "Тоттенхэмом" из-за смерти отца

Фассу Погба с сыновьями Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в воскресном матче Премьер-Лиги на "Уайт Харт Лэйн" из-за трагедии в семье.

Накануне после длительной болезни в возрасте 79 лет из жизни ушел Фассу Погба, отец самого дорогого футболиста мира. Это и стало причиной отсутствия Поля среди игроков "Юнайтед", которые в субботу вечером отправились на электричке из Стокпорта в Лондон.

Как сообщает Daily Mail, о смерти своего отца Погба узнал после того, как прибыл на тренировку в пятницу. Поль немедленно покинул базу в Каррингтоне и отправился во Францию, а к рабочему процессу, как ожидается, вернется только по ходу следующей недели.

Отметим, что в воскресенье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо также будет лишен Маруана Феллайни, который заканчивает отбывать свою дисквалификацию.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 20:50

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  1. kos9k 13.05.2017 21:13 # kos9k
    закончил карьеру раньше сына, ожидаемо

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  2. deathshot19 13.05.2017 21:05 # deathshot19
    Готова отмазка для донной игры ПогбЫ на следующий сезон.

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  3. mancunia-planet 13.05.2017 20:55 # mancunia-planet
    он бы и так не сыграл. Маур как пенс раздвигает ноги ради ле.
    тут одинарчик зайдёт, шпоры однозначно победят, и наверняка крупно...

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  4. gidro-met 13.05.2017 20:55 # gidro-met
    Зачал его в 55

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  5. radian0-7 13.05.2017 20:54 # radian0-7
    не выдержал стыда за ценник и качество игры своего сына, RIP

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  6. farot 13.05.2017 20:53 # farot
    шпоры должны громко дверью хлопнуть напоследок

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