Погба пропустит матч с "Тоттенхэмом" из-за смерти отца
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в воскресном матче Премьер-Лиги на "Уайт Харт Лэйн" из-за трагедии в семье.
Накануне после длительной болезни в возрасте 79 лет из жизни ушел Фассу Погба, отец самого дорогого футболиста мира. Это и стало причиной отсутствия Поля среди игроков "Юнайтед", которые в субботу вечером отправились на электричке из Стокпорта в Лондон.
Как сообщает Daily Mail, о смерти своего отца Погба узнал после того, как прибыл на тренировку в пятницу. Поль немедленно покинул базу в Каррингтоне и отправился во Францию, а к рабочему процессу, как ожидается, вернется только по ходу следующей недели.
Отметим, что в воскресенье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо также будет лишен Маруана Феллайни, который заканчивает отбывать свою дисквалификацию.
13.05.2017 20:50
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Последние комментарии:
закончил карьеру раньше сына, ожидаемо
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Готова отмазка для донной игры ПогбЫ на следующий сезон.
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он бы и так не сыграл. Маур как пенс раздвигает ноги ради ле.
тут одинарчик зайдёт, шпоры однозначно победят, и наверняка крупно...
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Зачал его в 55
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не выдержал стыда за ценник и качество игры своего сына, RIP
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шпоры должны громко дверью хлопнуть напоследок
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