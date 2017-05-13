Погба пропустит матч с "Тоттенхэмом" из-за смерти отца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в воскресном матче Премьер-Лиги на "Уайт Харт Лэйн" из-за трагедии в семье.

Накануне после длительной болезни в возрасте 79 лет из жизни ушел Фассу Погба, отец самого дорогого футболиста мира. Это и стало причиной отсутствия Поля среди игроков "Юнайтед", которые в субботу вечером отправились на электричке из Стокпорта в Лондон.



Как сообщает Daily Mail, о смерти своего отца Погба узнал после того, как прибыл на тренировку в пятницу. Поль немедленно покинул базу в Каррингтоне и отправился во Францию, а к рабочему процессу, как ожидается, вернется только по ходу следующей недели.



Отметим, что в воскресенье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо также будет лишен Маруана Феллайни, который заканчивает отбывать свою дисквалификацию.