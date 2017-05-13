Туре "ненавидит" свои Дни рождения

Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре внезапно заявил, что ненавидит свои Дни рождения.

Во время чемпионского сезона 2013/2014 внутри "Сити" разгорелся скандал: "горожане" забыли поздравить Яя с именинами, после чего агент ивуарийца Дмитрий Селюк пригрозил уходом своего клиента в другой клуб.

Накануне рулевой "Сити" Пеп Гвардиола заверил, что клуб не повторит ошибку, однако сам Туре чуть позже выдал неожиданное признание: игрок, отмечающий завтра 34-летие, ненавидит свои Дни рождения.

"В моем возрасте это всего лишь цифры. Я наслаждаюсь футболом, а что касается Дня рождения, то я его попросту ненавижу. Наши фанаты были великолепны против "Лестера", и я очень счастлив в данный момент", - цитирует Туре Daily Mail.



Метки Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 13.05.2017 20:00

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  1. raimbek1 13.05.2017 20:25 # raimbek1
    эта нигра просто феерический долбоеб

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  2. akadam 13.05.2017 20:14 # akadam
    Ахаха! 3ае6али тортиками и подъе6ами нигера, что возненавидел ДР!)))

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  3. mr-tsoy 13.05.2017 20:09 # mr-tsoy
    с возрастом становится не адекватом

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