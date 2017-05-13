Гвардиола: "Сити" прибавит в следующем сезоне"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что его команда прибавит в следующем сезоне.
На финише этого сезона "горожане" ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Нервная победа 2:1 над "Лестером" в субботу позволила "Сити" сделать шаг по направлению к Лиге Чемпионов.
Гвардиола осознает всю важность добытой победы и надеется, что в следующем сезоне клуб с "Этихад" будет претендовать на нечто большее.
"Мы прибавим в следующем сезоне. В этом матче мы четыре или пять раз выходили на ворота, но не могли сделать правильный пас. Было так важно добиться победы, ведь выигрывать матчи подряд не бывает просто. Теперь мы отдохнем, потому что у нас не так много времени, а в четверг снова пойдем в бой".
"Нам остается сыграть два матча. Нам было очень, очень важно добыть победу против предыдущего чемпиона. Играя против них, ты понимаешь, почему они стали чемпионами. Во втором тайме мы не понимали, атаковать нам или обороняться. Конечно, когда добавлено 10 минут, случиться может всякое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
13.05.2017 19:05
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Гвардиола: "Сити" прибавит в следующем сезоне много г0вна в себе штаны"
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в следующем сезоне однозначно будут бороться за чемпик
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В след сезоне будут очень сильны, да даже в этом им катастрофически не везло
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Лысый физрук
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Скорее всего единственный конкурент Челси за победу в АПЛ в следующем сезоне.
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А я куплю порш
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