Почеттино раскритиковал Конте и Венгера
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на недавнее замечание своего коллеги из "Челси" Антонио Конте, заодно подвергнув критике и Арсена Венгера из "Арсенала".
Ранее в этом месяце, когда интрига в чемпионской гонке еще была жива, Конте заявил, что у "шпор" есть преимущество в сравнении с его командой, ведь сам Антонио трудится на своем месте только первый сезон, а Почеттино — уже три года.
Однако Почеттино не согласен с таким предположением — будь оно верно, тренирующий "Арсенал" уже два десятилетия Арсен Венгер не выпускал бы титул из своих рук.
"Я понимаю Антонио. Ему сложно, ведь он всегда был тренером, которому нравится работать и развивать молодые таланты".
"Это сложно, когда ты приходишь в клуб вроде "Челси", оказываешься под давлением от необходимости побеждать и тратишь имеющиеся у них деньги на Давида Луиса, Маркоса Алонсо, Батшуайи и Канте".
"Я совершенно его понимаю, но я не знаю, могу ли согласиться с ним, что это преимущество, ведь иначе, будь это предположение правильным, Арсен Венгер должен был выигрывать лигу каждый сезон, потому что он у руля уже 20 лет".
"Я не думаю, что правильно сопоставлять свой срок работы с моим, пусть сопоставит себя со сроком Венгера. 20 лет — это действительно большое преимущество. Но почему тогда они не побеждают каждый сезон?"
"Это не критика Венгера. Просто это не лучший комментарий от Антонио", — цитирует Почеттино The Sun.
13.05.2017 18:15
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Последние комментарии:
нормально окропил рот конте.
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Могу ему ответить что Конте имел ввиду, путица. Он первый год в АПЛ, он еще не знает как тут против команд играть а у тебя есть опыт игр вот твое преимущество дурак.
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бомбануло у бомжа
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Алонсо и Батшуаи ))))))
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