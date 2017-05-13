Почеттино раскритиковал Конте и Венгера

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на недавнее замечание своего коллеги из "Челси" Антонио Конте, заодно подвергнув критике и Арсена Венгера из "Арсенала".

Ранее в этом месяце, когда интрига в чемпионской гонке еще была жива, Конте заявил, что у "шпор" есть преимущество в сравнении с его командой, ведь сам Антонио трудится на своем месте только первый сезон, а Почеттино — уже три года.

Однако Почеттино не согласен с таким предположением — будь оно верно, тренирующий "Арсенал" уже два десятилетия Арсен Венгер не выпускал бы титул из своих рук.

"Я понимаю Антонио. Ему сложно, ведь он всегда был тренером, которому нравится работать и развивать молодые таланты".

"Это сложно, когда ты приходишь в клуб вроде "Челси", оказываешься под давлением от необходимости побеждать и тратишь имеющиеся у них деньги на Давида Луиса, Маркоса Алонсо, Батшуайи и Канте".

"Я совершенно его понимаю, но я не знаю, могу ли согласиться с ним, что это преимущество, ведь иначе, будь это предположение правильным, Арсен Венгер должен был выигрывать лигу каждый сезон, потому что он у руля уже 20 лет".

"Я не думаю, что правильно сопоставлять свой срок работы с моим, пусть сопоставит себя со сроком Венгера. 20 лет — это действительно большое преимущество. Но почему тогда они не побеждают каждый сезон?"

"Это не критика Венгера. Просто это не лучший комментарий от Антонио", — цитирует Почеттино The Sun.


Метки Арсенал, Венгер, Конте, Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 18:15

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  1. eriksen23 13.05.2017 18:40 # eriksen23
    нормально окропил рот конте.

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  2. chelseafanmd 13.05.2017 18:34 # chelseafanmd
    Могу ему ответить что Конте имел ввиду, путица. Он первый год в АПЛ, он еще не знает как тут против команд играть а у тебя есть опыт игр вот твое преимущество дурак.

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  3. farot 13.05.2017 18:28 # farot
    бомбануло у бомжа

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  4. gjchancel 13.05.2017 18:21 # gjchancel
    Алонсо и Батшуаи ))))))

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