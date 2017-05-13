Почеттино раскритиковал Конте и Венгера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на недавнее замечание своего коллеги из "Челси" Антонио Конте, заодно подвергнув критике и Арсена Венгера из "Арсенала".

Ранее в этом месяце, когда интрига в чемпионской гонке еще была жива, Конте заявил, что у "шпор" есть преимущество в сравнении с его командой, ведь сам Антонио трудится на своем месте только первый сезон, а Почеттино — уже три года.



Однако Почеттино не согласен с таким предположением — будь оно верно, тренирующий "Арсенал" уже два десятилетия Арсен Венгер не выпускал бы титул из своих рук.



"Я понимаю Антонио. Ему сложно, ведь он всегда был тренером, которому нравится работать и развивать молодые таланты".



"Это сложно, когда ты приходишь в клуб вроде "Челси", оказываешься под давлением от необходимости побеждать и тратишь имеющиеся у них деньги на Давида Луиса, Маркоса Алонсо, Батшуайи и Канте".



"Я совершенно его понимаю, но я не знаю, могу ли согласиться с ним, что это преимущество, ведь иначе, будь это предположение правильным, Арсен Венгер должен был выигрывать лигу каждый сезон, потому что он у руля уже 20 лет".



"Я не думаю, что правильно сопоставлять свой срок работы с моим, пусть сопоставит себя со сроком Венгера. 20 лет — это действительно большое преимущество. Но почему тогда они не побеждают каждый сезон?"



"Это не критика Венгера. Просто это не лучший комментарий от Антонио", — цитирует Почеттино The Sun.