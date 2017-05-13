Возвращение Харта в Англию "более чем вероятно"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт заявил, что с большой долей вероятности вернется в Премьер-Лигу грядущим летом.

В начале месяца главный тренер "Торино" Синиша Михайлович подтвердил, что его клуб не сможет выкупить трансфер Харта, арендованного на сезон у "Сити". Таким образом, Джо придется подыскать себе новое пристанище ближайшим летом.



В интервью Sky Sports голкипер заявил, что с большой долей вероятности покинет "Этихад" на постоянной основе, однако новое испытание он жаждет найти внутри Премьер-Лиги.



"Люди думают, что я держу в себе какой-то секрет, но это не так. Мир вратарей немного сумасшедший, но у меня остается еще два года по контракту с "Сити", а единственное, в чем я уверен, так это в том, что проведу три оставшихся игры за "Торино".



"Могу лишь заверить, что я не веду переговоры с другим клубом, но мое возвращение в Премьер-Лигу более чем вероятно. Куда бы я не отправился, я хотел бы постоянного трансфера вместо повторной аренды", - сообщил Харт.