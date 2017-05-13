"Сити" выстрадал победу против "Лестера"

Рияд Махрез и Вилли Кабальеро "Манчестер Сити" переместился на третью позицию в Премьер-Лиге, выстрадав победу против "Лестера" в домашних стенах — 2:1.

Нападающий "горожан" Серхио Агуэро прошел фитнес-тест, но матч начал в запасе. Таким образом, стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы не изменился относительно победы 5:0 над "Кристал Пэлас" неделю назад.

В старте у "лис" по сравнению с предыдущим матчем появились Бен Чилуэлл и Энди Кинг, заменив Роберта Хута и Данни Дринкуотера.

Хозяева "Этихад" без сопротивления забрали себе мяч, однако были вынуждены кружить за пределами штрафной площади — "Лестер" оборонялся большим числом и совершенно не подпускал соперника к своим воротам.

В такой манере гостям удалось продержаться полчаса, по истечении которого "Сити", наконец, нанес свой первый удар в створ. Это Давид Сильва пробил в касание в свободный угол ворот после прострела внутри штрафной площади от Лероя Сане — 1:0.

А спустя пять минут случился и второй гол. Йоан Беналуан только фолом остановил в своей штрафной Сане, за что сам получил желтую карточку, а "Лестер" — пенальти. Габриэль Жезус четко реализовал 11-метровый — 2:0.

Несмотря на эту двойную оплеуху, "лисы" не пали духом и в остатке тайма пытались атаковать — за что и были вознаграждены. На 42-й минуте Марк Олбрайтон выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, где зрелищный удар в касание по летящему мячу нанес Синдзи Окадзаки — 2:1.

Во втором тайме игра стала более закрытой. "Сити" по-прежнему владел мячом, однако "Лестер", хоть и атаковал реже, но делал это острее.

На 76-й минуте Рияд Махрез заставил Гаэля Клиши нарушить правила на дальнем краю штрафной площади, и рефери назначил второй в матче пенальти. Сам же алжирец и отправился исполнять стандарт, но в процессе удара поскользнулся и дважды коснулся мяча. Таким образом, гол не был засчитан, хотя снаряд и оказался в воротах.

Такой поворот событий раззадорил гостей. Концовка матча вышла нервной для "горожан", но они выстояли, в том числе и с помощью оборонительных замен Гвардиолы.

"Сити" едва не совершил осечку, ценой которой могла бы стать путевка в Лигу Чемпионов. "Лестер" имеет полное право сетовать на судейство и на невезение, однако победа досталась тому, кому она нужнее, и кто хотел ее больше, пускай это и оказалось непросто.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 16:30

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 13.05.2017 18:46 # al-faarabi
    еще одну желтенькую в матче боро-саут плизки

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  2. kos9k 13.05.2017 18:43 # kos9k
    е6ать там бавария топово затащила, пи3дец)

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  3. al-faarabi 13.05.2017 18:33 # al-faarabi
    а че колбасные потеют на мареза? явно видать ссут, что могут не попасть в лч

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  4. alarma 13.05.2017 18:32 # alarma
    Какое же сити все таки днище ебаное. А пеп физручилло сраное! Кекеееее!))))

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  5. iroquez 13.05.2017 18:25 # iroquez
    челси чемпион а вы и дальше болейте за свои помойки обосцаные

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  6. rollik707 13.05.2017 18:05 # rollik707
    Манчестер он такой. Никогда не знаешь у кого они брали защеку перед игрой.

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  7. reeker 13.05.2017 17:52 # reeker
    Клемент топчик.

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  8. pistolero-lfc 13.05.2017 17:49 # pistolero-lfc
    Ноутон классно забил.
    Суонси скорее всего спаслись.
    Кристал Пелас или Халл сити
    вот в чем вопрос

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  9. mancityman 13.05.2017 17:41 # mancityman
    Топари на классе, как всегда !

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  10. chelseafanmd 13.05.2017 17:32 # chelseafanmd
    Чето Сандерланд Свонси погбецо матч

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  11. wymkentski 13.05.2017 17:26 # wymkentski
    Если Челси победит в последних двух турах это будет рекордом АПЛ по победам в одном сезоне,30 побед..пздц каждый раз когда становимся чемпионами бьем какой нибудь рекорд (:

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  12. apucmokpam 13.05.2017 17:17 # apucmokpam
    Ну что, думаю, еблорусы сегодня победют.

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  13. pistolero-lfc 13.05.2017 17:11 # pistolero-lfc
    Голясо Лльоренте
    Сигурдссон гп

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  14. dinozavr 13.05.2017 17:10 # dinozavr
    Гвардиола не тренер.

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  15. toledo 13.05.2017 17:06 # toledo
    Вырвал, вызвал и выдавил, выдрал, высрал и выблевал.

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  16. electric 13.05.2017 17:06 # electric
    саняскаузерред

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  17. reeker 13.05.2017 17:01 # reeker
    Ставьте лайк если тоже ждёте бомбёжку местных колбасников,после отскока Арса сегодня при помощи судейки.

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  18. ssa 13.05.2017 17:00 # ssa
    Боруссия без Клоппа к куям скатилась, не может Тухель тимой руководить.

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  19. ssa 13.05.2017 16:59 # ssa
    сук, в матче РБ Лейпциг-Бавария вторая пенка 2-1)

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  20. alarma 13.05.2017 16:58 # alarma
    Чюрко тупорылое этот махрез блять!((

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