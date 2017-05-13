"Сити" выстрадал победу против "Лестера"
"Манчестер Сити" переместился на третью позицию в Премьер-Лиге, выстрадав победу против "Лестера" в домашних стенах — 2:1.
Нападающий "горожан" Серхио Агуэро прошел фитнес-тест, но матч начал в запасе. Таким образом, стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы не изменился относительно победы 5:0 над "Кристал Пэлас" неделю назад.
В старте у "лис" по сравнению с предыдущим матчем появились Бен Чилуэлл и Энди Кинг, заменив Роберта Хута и Данни Дринкуотера.
Хозяева "Этихад" без сопротивления забрали себе мяч, однако были вынуждены кружить за пределами штрафной площади — "Лестер" оборонялся большим числом и совершенно не подпускал соперника к своим воротам.
В такой манере гостям удалось продержаться полчаса, по истечении которого "Сити", наконец, нанес свой первый удар в створ. Это Давид Сильва пробил в касание в свободный угол ворот после прострела внутри штрафной площади от Лероя Сане — 1:0.
А спустя пять минут случился и второй гол. Йоан Беналуан только фолом остановил в своей штрафной Сане, за что сам получил желтую карточку, а "Лестер" — пенальти. Габриэль Жезус четко реализовал 11-метровый — 2:0.
Несмотря на эту двойную оплеуху, "лисы" не пали духом и в остатке тайма пытались атаковать — за что и были вознаграждены. На 42-й минуте Марк Олбрайтон выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, где зрелищный удар в касание по летящему мячу нанес Синдзи Окадзаки — 2:1.
Во втором тайме игра стала более закрытой. "Сити" по-прежнему владел мячом, однако "Лестер", хоть и атаковал реже, но делал это острее.
На 76-й минуте Рияд Махрез заставил Гаэля Клиши нарушить правила на дальнем краю штрафной площади, и рефери назначил второй в матче пенальти. Сам же алжирец и отправился исполнять стандарт, но в процессе удара поскользнулся и дважды коснулся мяча. Таким образом, гол не был засчитан, хотя снаряд и оказался в воротах.
Такой поворот событий раззадорил гостей. Концовка матча вышла нервной для "горожан", но они выстояли, в том числе и с помощью оборонительных замен Гвардиолы.
"Сити" едва не совершил осечку, ценой которой могла бы стать путевка в Лигу Чемпионов. "Лестер" имеет полное право сетовать на судейство и на невезение, однако победа досталась тому, кому она нужнее, и кто хотел ее больше, пускай это и оказалось непросто.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
13.05.2017 16:30
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Последние комментарии:
еще одну желтенькую в матче боро-саут плизки
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е6ать там бавария топово затащила, пи3дец)
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а че колбасные потеют на мареза? явно видать ссут, что могут не попасть в лч
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Какое же сити все таки днище ебаное. А пеп физручилло сраное! Кекеееее!))))
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челси чемпион а вы и дальше болейте за свои помойки обосцаные
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Манчестер он такой. Никогда не знаешь у кого они брали защеку перед игрой.
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Клемент топчик.
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Ноутон классно забил.
Суонси скорее всего спаслись.
Кристал Пелас или Халл сити
вот в чем вопрос
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Топари на классе, как всегда !
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Чето Сандерланд Свонси погбецо матч
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Если Челси победит в последних двух турах это будет рекордом АПЛ по победам в одном сезоне,30 побед..пздц каждый раз когда становимся чемпионами бьем какой нибудь рекорд (:
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Ну что, думаю, еблорусы сегодня победют.
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Голясо Лльоренте
Сигурдссон гп
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Гвардиола не тренер.
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Вырвал, вызвал и выдавил, выдрал, высрал и выблевал.
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саняскаузерред
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Ставьте лайк если тоже ждёте бомбёжку местных колбасников,после отскока Арса сегодня при помощи судейки.
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Боруссия без Клоппа к куям скатилась, не может Тухель тимой руководить.
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сук, в матче РБ Лейпциг-Бавария вторая пенка 2-1)
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Чюрко тупорылое этот махрез блять!((
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