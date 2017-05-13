"Сити" выстрадал победу против "Лестера"

"Манчестер Сити" переместился на третью позицию в Премьер-Лиге, выстрадав победу против "Лестера" в домашних стенах — 2:1.

Нападающий "горожан" Серхио Агуэро прошел фитнес-тест, но матч начал в запасе. Таким образом, стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы не изменился относительно победы 5:0 над "Кристал Пэлас" неделю назад.



В старте у "лис" по сравнению с предыдущим матчем появились Бен Чилуэлл и Энди Кинг, заменив Роберта Хута и Данни Дринкуотера.



Хозяева "Этихад" без сопротивления забрали себе мяч, однако были вынуждены кружить за пределами штрафной площади — "Лестер" оборонялся большим числом и совершенно не подпускал соперника к своим воротам.



В такой манере гостям удалось продержаться полчаса, по истечении которого "Сити", наконец, нанес свой первый удар в створ. Это Давид Сильва пробил в касание в свободный угол ворот после прострела внутри штрафной площади от Лероя Сане — 1:0.



А спустя пять минут случился и второй гол. Йоан Беналуан только фолом остановил в своей штрафной Сане, за что сам получил желтую карточку, а "Лестер" — пенальти. Габриэль Жезус четко реализовал 11-метровый — 2:0.



Несмотря на эту двойную оплеуху, "лисы" не пали духом и в остатке тайма пытались атаковать — за что и были вознаграждены. На 42-й минуте Марк Олбрайтон выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, где зрелищный удар в касание по летящему мячу нанес Синдзи Окадзаки — 2:1.



Во втором тайме игра стала более закрытой. "Сити" по-прежнему владел мячом, однако "Лестер", хоть и атаковал реже, но делал это острее.



На 76-й минуте Рияд Махрез заставил Гаэля Клиши нарушить правила на дальнем краю штрафной площади, и рефери назначил второй в матче пенальти. Сам же алжирец и отправился исполнять стандарт, но в процессе удара поскользнулся и дважды коснулся мяча. Таким образом, гол не был засчитан, хотя снаряд и оказался в воротах.



Такой поворот событий раззадорил гостей. Концовка матча вышла нервной для "горожан", но они выстояли, в том числе и с помощью оборонительных замен Гвардиолы.



"Сити" едва не совершил осечку, ценой которой могла бы стать путевка в Лигу Чемпионов. "Лестер" имеет полное право сетовать на судейство и на невезение, однако победа досталась тому, кому она нужнее, и кто хотел ее больше, пускай это и оказалось непросто.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче