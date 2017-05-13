Клопп рассчитывает на помощь Старриджа на финише сезона

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что может сделать ставку на нападающего Даниэля Старриджа в надежде не лишиться места в топ-4 Премьер-Лиги.

Еще три недели назад Клопп говорил, что не знает, сыграет ли Старридж до окончания сезона. Последний раз все 90 минут в рамках Премьер-Лиги Даниэль проводил 11 мая прошлого года.



Однако сейчас, когда любая осечка рискует оставить "красных" без путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, Клопп готов довериться бывшему нападающему "Челси" и "Манчестер Сити". Благо, Даниэль уже вернулся в форму.



"У меня не было ни секунды сомнений насчет Даниэля Старриджа. Это большое невезение для всех нас, что в важные моменты он не был доступен. Это не его вина. Это не моя вина. Просто так получилось. Я думаю лишь о настоящем моменте, и я доверяю ему на 100 процентов. Он играет на инстинктах и является великолепным нападающим. Это хорошая новость для нас, что он снова доступен. Три-четыре недели назад я не был уверен, что это произойдет. Но это произошло, и все хорошо".



"Все мы знаем о его мастерстве. Оно дает ему возможность проявлять себя в столь важные моменты. В данный момент он выглядит по-настоящему хорошо. Вчера он хорошо тренировался. За день до этого он хорошо тренировался. Он не успеет многое сделать в ближайшие пару дней, но это лишь технический аспект. С ним все хорошо".



"Он готов. Я постоянно вспоминаю о том, что Адам Лаллана и Даниэль Старридж — отличные опции, чтобы освежить нашу игру, но все упирается в их готовность. Мы выпускаем на поле не имя, а игрока, человеческое создание, в определенном состоянии. Но сейчас хороший момент для них обоих".



"До сих пор с этим было сложно, потому что, выпустив такого игрока в старте, через 40 минут ты будешь думать: "Не пора ли его заменить?" Я рад, когда у меня есть возможность задействовать такого игрока. Когда стартовый состав сделал свою работу, ты можешь выпустить свежего Даниэля Старриджа. Таким образом я поступил в последнем матче с Адамом Лалланой. Игроки топ-уровня всегда проявляют себя. Но сейчас ситуация изменилась. Позади еще одна неделя тренировок, и надеюсь, наши варианты игры расширились".



"Я был бы счастлив выпустить Даниэля против "Кристал Пэлас", но он не был готов. Когда он в форме, он всегда является важной опцией для нас. И сейчас именно так", — цитирует Клоппа The Telegraph.