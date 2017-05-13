Ян Облак может перебраться в Англию

Агент голкипера "Атлетико" Яна Облака намекнул, что его клиент может перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года, когда он был куплен у "Бенфики" за 16 миллионов евро (13.6 млн. фунтов). За это время Ян сыграл 111 матчей и 66 раз сохранил свои ворота на замке, заработав репутацию одного из лучших голкиперов Европы.



24-летнего словенца, чей действующий контракт предусматривает отступные в 100 млн. евро (84.8 млн. фунтов), уже не первый месяц сватают в Англию. Среди претендентов на Яна называются "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити".



Однако пока интерес к Облаку обозначил лишь один клуб с Туманного Альбиона. Решение о своем будущем Ян примет после окончания сезона.



"Пока слишком рано говорить, как мы поступим, потому что впереди еще несколько матчей Ла Лиги. Но это правда, что к лучшему голкиперу в мире существует большой интерес. Есть два клуба особенно заинтересованных в услугах Облака на следующий сезон. Один из них из Великобритании", — сообщил агент Миха Млакар Goal.