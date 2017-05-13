Ромеро планирует остаться в МЮ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро предупредил, что планирует остаться на "Олд Траффорд" и выиграть конкуренцию у Давида Де Хеа.
В этом сезоне 30-летний аргентинец показал себя с наилучшей стороны, защищая ворота МЮ в матчах Лиги Европы. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже пообещал, что именно Ромеро сыграет в финале турнира с "Аяксом".
По слухам, этот матч мог стать заключительным для Серхио в клубе с "Олд Траффорд". Серия впечатляющих перфомансов привлекла к вратарю большое внимание, в том числе от миланского "Интера".
Однако в интервью Sky Sport Italia Серхио развеял эти предположения. Во-первых, Ромеро хочет остаться в "Юнайтед" на следующий сезон; во-вторых, его мало интересует переезд в Серию А.
"Я сильно сомневаюсь, что окажусь в Италии в следующем году. Я счастлив в Манчестере, а этот клуб заставляет чувствовать себя важной составляющей команды. Надеюсь, я надолго останусь в МЮ", - сообщил Ромеро.
13.05.2017 14:00
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Лучший кипер АПЛ после Де Хеа
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Кипер отличный, но только как подменщик, на длинной дистанции будет лажать. Не Зря его одно время подписывать никто не хотел
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Вместо дегея
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Эй, Ромеро, какое место в следующем сезоне займёт МЮ??
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