Ромеро планирует остаться в МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро предупредил, что планирует остаться на "Олд Траффорд" и выиграть конкуренцию у Давида Де Хеа.

В этом сезоне 30-летний аргентинец показал себя с наилучшей стороны, защищая ворота МЮ в матчах Лиги Европы. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже пообещал, что именно Ромеро сыграет в финале турнира с "Аяксом".



По слухам, этот матч мог стать заключительным для Серхио в клубе с "Олд Траффорд". Серия впечатляющих перфомансов привлекла к вратарю большое внимание, в том числе от миланского "Интера".



Однако в интервью Sky Sport Italia Серхио развеял эти предположения. Во-первых, Ромеро хочет остаться в "Юнайтед" на следующий сезон; во-вторых, его мало интересует переезд в Серию А.



"Я сильно сомневаюсь, что окажусь в Италии в следующем году. Я счастлив в Манчестере, а этот клуб заставляет чувствовать себя важной составляющей команды. Надеюсь, я надолго останусь в МЮ", - сообщил Ромеро.