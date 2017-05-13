"Арсенал" отправил Уилшира на реабилитацию в Дубай

Джек Уилшир "Арсенал" отправил полузащитника Джека Уилшира на реабилитацию в Дубай. "Канониры" рассчитывают подготовить игрока к старту следующего сезона.

Выступая за "Борнмут" на правах аренды, Уилшир решил часть своих проблем со здоровьем, но на финише сезона не уберег себя от перелома ноги. Джек уже попрощался с командой Эдди Хау, вернувшись в расположение "Арсенала".

Как стало известно Daily Mail, медицинский штаб "канониров" взял под контроль восстановление Уилшира и даже отправил игрока на реабилитационный курс в Дубай. Клуб с "Эмирейтс" надеется, что Джек сможет набрать форму к старту следующего сезона.

Из всего вышеперечисленного следует, что "Арсенал" рассчитывает на 25-летнего полузащитника и, вероятно, не собирается его продавать грядущим летом. Высока вероятность, что в новый сезон Уилшир вступит с контрактом, истекающим ровно через год.



Метки Арсенал, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 13.05.2017 13:00

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  1. lower-greek 13.05.2017 14:24 # lower-greek
    Рафик ни в чем не виновник, поэтому эму выделили 6 000000 на принудительное лечение в Дубаях

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  2. chelsea1983 13.05.2017 13:55 # chelsea1983
    Что за новости ?? Админ ты что ??? И вновь напоминаю ЧЕЛСИ чемпион кароль англии !!! Так же не забываем 6 35 65Пользователь получил предупреждение

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  3. pistolero-lfc 13.05.2017 13:54 # pistolero-lfc
    каникулы в Дубае

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  4. stamford-bridge 13.05.2017 13:39 # stamford-bridge
    ну вот и топарь подъехал к следующему сезону

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  5. tvinkovod 13.05.2017 13:15 # tvinkovod
    епт, он еще жив?

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  6. mr-guner 13.05.2017 13:10 # mr-guner
    давай джек, ты нам нужен

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  7. warham 13.05.2017 13:02 # warham
    Мама я в Дубаях, мама, папа, я Дубаях!

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