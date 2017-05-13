"Арсенал" отправил Уилшира на реабилитацию в Дубай

"Арсенал" отправил полузащитника Джека Уилшира на реабилитацию в Дубай. "Канониры" рассчитывают подготовить игрока к старту следующего сезона.

Выступая за "Борнмут" на правах аренды, Уилшир решил часть своих проблем со здоровьем, но на финише сезона не уберег себя от перелома ноги. Джек уже попрощался с командой Эдди Хау, вернувшись в расположение "Арсенала".



Как стало известно Daily Mail, медицинский штаб "канониров" взял под контроль восстановление Уилшира и даже отправил игрока на реабилитационный курс в Дубай. Клуб с "Эмирейтс" надеется, что Джек сможет набрать форму к старту следующего сезона.



Из всего вышеперечисленного следует, что "Арсенал" рассчитывает на 25-летнего полузащитника и, вероятно, не собирается его продавать грядущим летом. Высока вероятность, что в новый сезон Уилшир вступит с контрактом, истекающим ровно через год.