"Арсенал" отправил Уилшира на реабилитацию в Дубай
"Арсенал" отправил полузащитника Джека Уилшира на реабилитацию в Дубай. "Канониры" рассчитывают подготовить игрока к старту следующего сезона.
Выступая за "Борнмут" на правах аренды, Уилшир решил часть своих проблем со здоровьем, но на финише сезона не уберег себя от перелома ноги. Джек уже попрощался с командой Эдди Хау, вернувшись в расположение "Арсенала".
Как стало известно Daily Mail, медицинский штаб "канониров" взял под контроль восстановление Уилшира и даже отправил игрока на реабилитационный курс в Дубай. Клуб с "Эмирейтс" надеется, что Джек сможет набрать форму к старту следующего сезона.
Из всего вышеперечисленного следует, что "Арсенал" рассчитывает на 25-летнего полузащитника и, вероятно, не собирается его продавать грядущим летом. Высока вероятность, что в новый сезон Уилшир вступит с контрактом, истекающим ровно через год.
13.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Рафик ни в чем не виновник, поэтому эму выделили 6 000000 на принудительное лечение в Дубаях
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Что за новости ?? Админ ты что ??? И вновь напоминаю ЧЕЛСИ чемпион кароль англии !!! Так же не забываем 6 35 65
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каникулы в Дубае
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ну вот и топарь подъехал к следующему сезону
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епт, он еще жив?
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давай джек, ты нам нужен
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Мама я в Дубаях, мама, папа, я Дубаях!
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