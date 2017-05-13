Почеттино: "Будет сложно не заплакать в воскресенье"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что может пустить слезу во время прощального матча на "Уайт Харт Лэйн".

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" станет последним, что примет "Уайт Харт Лэйн" за свою 118-летнюю историю. Совсем скоро стадион "шпор" пойдет под снос, чтобы уступить место новой современной арене.



Почеттино не скрывает, что прощание с "Уайт Харт Лэйн" будет для него эмоциональным, однако он надеется перенести эту атмосферу на новый стадион.



"Я очень чувствительный человек, а потому эмоциональный. Будет сложно не заплакать. Для меня важнее всего знать, что мы навсегда сохраним сердце "Уайт Харт Лэйн", его душу и дух".



"Сложно описать свои чувства и эмоции от такого рода стадиона. Он такой особенный. Здесь можно чувствовать и ощущать историю. Будет грустно прощаться, но в то же время мы в восхищении и предвкушаем новый стадион".



"Переезжая на новый стадион, обычно ты переезжаешь на новое место. И у тебя возникает желание проделать прежний путь, увидеть прежние магазины. Мы же ничего не меняем, потому что новый стадион будет там же, где и "Уайт Харт Лэйн", и это великолепно для фанатов".



"Матч в воскресенье будет особенным для фанатов, для игроков и для каждого, кто любит "Тоттенхэм". Если после матча я буду чувствовать, что должен забрать с собой что-нибудь на память, возможно, я заберу. Но не тренерское кресло. Оно слишком большое. Жена мне не позволит!" — цитирует Почеттино Sky Sports.