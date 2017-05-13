Почеттино: "Будет сложно не заплакать в воскресенье"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что может пустить слезу во время прощального матча на "Уайт Харт Лэйн".

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" станет последним, что примет "Уайт Харт Лэйн" за свою 118-летнюю историю. Совсем скоро стадион "шпор" пойдет под снос, чтобы уступить место новой современной арене.

Почеттино не скрывает, что прощание с "Уайт Харт Лэйн" будет для него эмоциональным, однако он надеется перенести эту атмосферу на новый стадион.

"Я очень чувствительный человек, а потому эмоциональный. Будет сложно не заплакать. Для меня важнее всего знать, что мы навсегда сохраним сердце "Уайт Харт Лэйн", его душу и дух".

"Сложно описать свои чувства и эмоции от такого рода стадиона. Он такой особенный. Здесь можно чувствовать и ощущать историю. Будет грустно прощаться, но в то же время мы в восхищении и предвкушаем новый стадион".

"Переезжая на новый стадион, обычно ты переезжаешь на новое место. И у тебя возникает желание проделать прежний путь, увидеть прежние магазины. Мы же ничего не меняем, потому что новый стадион будет там же, где и "Уайт Харт Лэйн", и это великолепно для фанатов".

"Матч в воскресенье будет особенным для фанатов, для игроков и для каждого, кто любит "Тоттенхэм". Если после матча я буду чувствовать, что должен забрать с собой что-нибудь на память, возможно, я заберу. Но не тренерское кресло. Оно слишком большое. Жена мне не позволит!" — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, стадионы, Тоттенхэм, Уайт Харт Лэйн

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 13.05.2017 12:46 # osivori
    что то о давлении не говорит

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  2. eriksen23 13.05.2017 12:35 # eriksen23
    невероятный топ.

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  3. gjchancel 13.05.2017 12:34 # gjchancel
    Шампанского и пиво за счет Челси им!

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  4. emily-lfc-2005 13.05.2017 12:29 # emily-lfc-2005
    Да ну.Уедет в ла лигу и не вспомнит.

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  5. j-silver 13.05.2017 12:13 # j-silver
    Плакать ты будешь от того, что пенсы второй год подряд отбирают у тебя титул и ссут тебе на бестолковку

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