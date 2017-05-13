Гвардиола не откажется от своей философии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не изменит свой стиль после бестрофейного сезона.

Третье или четвертое место в Премьер-Лиге — максимум, на что может рассчитывать Гвардиола в своем дебютном английском сезоне, по ходу которого к стилю экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" возникало немало вопросов.



На днях эксперт Sky Sports Гари Невилл даже заявил, что это будет "против логики", если со своей философией Гвардиола когда-нибудь выиграет Премьер-Лигу. Однако испанец не собирается изменять тому, что приносило ему трофеи на предыдущих местах работы.



"Гари Невилл играл в Англии, он никогда не играл в других странах, поэтому он не может сравнивать. Футбол остается футболом в любом месте. Чем выше у тебя мастерство, чем сильнее твой характер, тем больше у тебя шансов выигрывать матчи".



"Я собираюсь играть так, как хочу, и это единственное, над чем я имею власть. Конечно, я бы хотел, чтобы моя команда была сильнее физически, хороша на втором этаже и быстра. Мне нравятся эти качества, но команда будет играть так, как я хочу. Я не собираюсь отказываться от своего стиля".



"Мне нравится высокий прессинг, я хочу улучшить игру на подборе, я хочу улучшить комбинационную игру, я хочу играть как можно быстрее, но в конце концов все упирается в качество игроков. Мы постараемся адаптировать философию клуба с учетом имеющихся игроков и купить других игроков, чтобы играть таким образом. Мы к этому стремимся".



"Как я могу убеждать игроков играть каким-то образом, если не чувствую это правильным? Игроки умны, они распознают ложь. Когда я сижу на своем месте, то остаюсь фанатом и тоже хочу видеть, чтобы моя команда играла хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.