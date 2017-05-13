Гвардиола не откажется от своей философии

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не изменит свой стиль после бестрофейного сезона.

Третье или четвертое место в Премьер-Лиге — максимум, на что может рассчитывать Гвардиола в своем дебютном английском сезоне, по ходу которого к стилю экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" возникало немало вопросов.

На днях эксперт Sky Sports Гари Невилл даже заявил, что это будет "против логики", если со своей философией Гвардиола когда-нибудь выиграет Премьер-Лигу. Однако испанец не собирается изменять тому, что приносило ему трофеи на предыдущих местах работы.

"Гари Невилл играл в Англии, он никогда не играл в других странах, поэтому он не может сравнивать. Футбол остается футболом в любом месте. Чем выше у тебя мастерство, чем сильнее твой характер, тем больше у тебя шансов выигрывать матчи".

"Я собираюсь играть так, как хочу, и это единственное, над чем я имею власть. Конечно, я бы хотел, чтобы моя команда была сильнее физически, хороша на втором этаже и быстра. Мне нравятся эти качества, но команда будет играть так, как я хочу. Я не собираюсь отказываться от своего стиля".

"Мне нравится высокий прессинг, я хочу улучшить игру на подборе, я хочу улучшить комбинационную игру, я хочу играть как можно быстрее, но в конце концов все упирается в качество игроков. Мы постараемся адаптировать философию клуба с учетом имеющихся игроков и купить других игроков, чтобы играть таким образом. Мы к этому стремимся".

"Как я могу убеждать игроков играть каким-то образом, если не чувствую это правильным? Игроки умны, они распознают ложь. Когда я сижу на своем месте, то остаюсь фанатом и тоже хочу видеть, чтобы моя команда играла хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 11:00

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  1. fc-oil 13.05.2017 12:55 # fc-oil
    По пути Философа старшего

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  2. osivori 13.05.2017 12:48 # osivori
    физорг не откажется, будет биться за топ 4

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  3. kema12 13.05.2017 12:11 # kema12
    еще один философ

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  4. chelseafanmd 13.05.2017 11:43 # chelseafanmd
    тем интереснее будет

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  5. mancunia-planet 13.05.2017 11:26 # mancunia-planet
    Гарик норм подорвал Пепсика.

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  6. rommkaq1- 13.05.2017 11:01 # rommkaq1-
    философия лузеров

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