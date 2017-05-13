Моуриньо подтвердил, что против "Пэлас" сыграют резервисты
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил свое намерение выставить дублирующий состав на заключительный матч сезона Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Домашний матч против "Пэлас" в рамках 38-го тура Премьер-Лиги состоится всего за три дня до финала Лиги Европы против "Аякса" в Стокгольме 24 мая.
Моуриньо надеется, что до своего визита на "Олд Траффорд" "орлы" решат задачу по выживанию в Премьер-Лиге, потому что состав "красных дьяволов" будет очень далек от оптимального.
"Для "Аякса" сезон завершается в воскресенье, и у них будет 12 дней на подготовку к финалу. Нам же предстоит сыграть еще три матча в Премьер-Лиге. Надеюсь, "Пэлас" не будет нуждаться в победе в заключительном матче".
"Я так надеюсь, потому что собираюсь произвести много изменений на заключительный матч. И не важно, как сложится эта игра, ведь у нас есть возможность завоевать трофей и попасть в Лигу Чемпионов", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
13.05.2017 10:00
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Последние комментарии:
Уже нет резона слушать эту балаболку. Резервом как с Арсеналом, где всего 1 игрок не из основы? В таком случае Арсенал резервом уже лет 10 играет.
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Нужно всем поддержать МЮ! Последняя оставшаяся команда АПЛ, которая играет в еврокубках. Мы же одна большая семья в Европе по имени - Англия! Так что давай друг друга поддерживать! Англия должна набрать очко в таблице УЕФА! Во внутренней арене мы не долюбливаем друг друга, я понимаю, но в Европе мы должны сплотиться в один кулак и дать бой противнику из другой страны!
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Какая отвратительная рожа)
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КП нужны очки позарез
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проиграют аяксу. приятного просмотра
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Снова брешит
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