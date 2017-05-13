Моуриньо подтвердил, что против "Пэлас" сыграют резервисты

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил свое намерение выставить дублирующий состав на заключительный матч сезона Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Домашний матч против "Пэлас" в рамках 38-го тура Премьер-Лиги состоится всего за три дня до финала Лиги Европы против "Аякса" в Стокгольме 24 мая.



Моуриньо надеется, что до своего визита на "Олд Траффорд" "орлы" решат задачу по выживанию в Премьер-Лиге, потому что состав "красных дьяволов" будет очень далек от оптимального.



"Для "Аякса" сезон завершается в воскресенье, и у них будет 12 дней на подготовку к финалу. Нам же предстоит сыграть еще три матча в Премьер-Лиге. Надеюсь, "Пэлас" не будет нуждаться в победе в заключительном матче".



"Я так надеюсь, потому что собираюсь произвести много изменений на заключительный матч. И не важно, как сложится эта игра, ведь у нас есть возможность завоевать трофей и попасть в Лигу Чемпионов", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.