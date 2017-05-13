Моуриньо подтвердил, что против "Пэлас" сыграют резервисты

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил свое намерение выставить дублирующий состав на заключительный матч сезона Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Домашний матч против "Пэлас" в рамках 38-го тура Премьер-Лиги состоится всего за три дня до финала Лиги Европы против "Аякса" в Стокгольме 24 мая.

Моуриньо надеется, что до своего визита на "Олд Траффорд" "орлы" решат задачу по выживанию в Премьер-Лиге, потому что состав "красных дьяволов" будет очень далек от оптимального.

"Для "Аякса" сезон завершается в воскресенье, и у них будет 12 дней на подготовку к финалу. Нам же предстоит сыграть еще три матча в Премьер-Лиге. Надеюсь, "Пэлас" не будет нуждаться в победе в заключительном матче".

"Я так надеюсь, потому что собираюсь произвести много изменений на заключительный матч. И не важно, как сложится эта игра, ведь у нас есть возможность завоевать трофей и попасть в Лигу Чемпионов", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 10:00

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  1. thierryhenry14 13.05.2017 12:48 # thierryhenry14
    Уже нет резона слушать эту балаболку. Резервом как с Арсеналом, где всего 1 игрок не из основы? В таком случае Арсенал резервом уже лет 10 играет.

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  2. cleverley88 13.05.2017 12:42 # cleverley88
    Нужно всем поддержать МЮ! Последняя оставшаяся команда АПЛ, которая играет в еврокубках. Мы же одна большая семья в Европе по имени - Англия! Так что давай друг друга поддерживать! Англия должна набрать очко в таблице УЕФА! Во внутренней арене мы не долюбливаем друг друга, я понимаю, но в Европе мы должны сплотиться в один кулак и дать бой противнику из другой страны!

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  3. mixmaster 13.05.2017 11:59 # mixmaster
    Какая отвратительная рожа)

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  4. shearer1 13.05.2017 11:19 # shearer1
    КП нужны очки позарез

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  5. j-silver 13.05.2017 10:35 # j-silver
    проиграют аяксу. приятного просмотра

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  6. chebrec 13.05.2017 10:03 # chebrec
    Снова брешит

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