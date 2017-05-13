"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" претендуют на Бертрана

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" обдумывают приобретение левого защитника "Саутгемптона" и сборной Англии Райана Бертрана.

Позиция левого защитника является одной из наиболее проблемных и для "горожан", и для "красных". Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подыскивает замену Гаэлю Клиши, чей контракт истекает грядущим летом. "Ливерпулю" же необходим достойный конкурент Джеймсу Милнеру, номинальному полузащитнику, который весь сезон вынужденно играет на краю обороны.



В связи с этим оба английских гранда обратили внимание на 27-летнего Бертрана, за плечами у которого более 100 матчей за "святых" после своего перехода из "Челси". Об этом сообщает ESPN со ссылкой на близкие к Райану источники.



Что касается "красных", то они остались под впечатлением от игры Бертрана не только на протяжении этого сезона в целом, но и в очных матчах с коллективом Юргена Клоппа — в четырех встречах "Саутгемптон" не позволил "Ливерпулю" забить ни одного гола.