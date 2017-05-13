Мойес недоволен тем, что Дефо может уйти бесплатно

Наставник "Сандерленда" Дэвид Мойес выразил недовольство по поводу того, что контракт нападающего Джермейна Дефо предусматривает опцию расторжения в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.

Подтвердив свое намерение тренировать "котов" в Чемпионшипе, Мойес будет вынужден строить игру своей команды в атаке совершенно по-другому — забивший 30 голов за два последних сезона Дефо, вероятно, покинет "Стадион Света" ради своей мечты поехать на Чемпионат Мира 2018 года в России.



Достоверно известно, что подписанный в январе 2015 контракт Джермейна с "Сандерлендом" предусматривает опцию расторжения в случае вылета клуба из Премьер-Лиги. Мойес не скрывает своего разочарования по поводу вероятной потери лучшего бомбардира, за которого в январе "Вест Хэм" предлагал 6 миллионов фунтов.



"Я очень удивлен. Будучи тренером, тебе совсем не хочется лишиться игрока в такой ситуации. Какие деньги, несмотря на его возраст, "Сандерленд" мог выручить, если бы не вылетел? Цена за Джермейна могла бы быть очень хорошей. Но мы вылетели".



"Это правда, что он может уйти бесплатно. Невозможно сказать, почему так вышло. Меня еще не было здесь, поэтому я не в праве говорить. Я не считаю, что кто-то специально пытался заключить плохой контракт или плохую сделку. Уверен, каждый стремился к лучшей сделке. Но то была сделка на плохих условиях для нас".



"Когда в январе мы все еще сражались за выживание, я ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе продать Джермейна, однако я знал о ситуации с его контрактом, и это не выпадало у меня из головы", — цитирует Мойеса The Telegraph.