Клопп: "Наши трансферы зависят от попадания в Лигу Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что привлекательность его клуба для потенциальных новичков зависит от попадания в топ-4 Премьер-Лиги.

Перед двумя заключительными матчами сезона "красные" занимают третью позицию, однако любая осечка может отбросить их за пределы зоны Лиги Чемпионов, потому что конкуренты не дремлют. Клопп признает, что от итогового места зависит, каких игроков будет покупать "Ливерпуль" грядущим летом.



"Да, зависимость, наверное, есть. Это важно для игроков, с которыми мы общаемся. Так это устроено. Все они хорошие игроки. Я знаю, что у них есть предложения от других клубов, которые, возможно, смогут предложить им Лигу Чемпионов".



"Так что нам важно попасть в Лигу Чемпионов. Каждый знает, что участие в этом турнире приносит большие деньги. Это не только отличное спортивное соревнование — оно по-настоящему удивительно — но здесь также можно заработать".



"Я не могу подойти к парнями в раздевалке и сказать: "Парни, чем лучше вы выступите, тем лучше игроки придут на ваше место в следующем году". Это было бы лишено смысла".



"Однако все мы знаем свою ситуацию. Игроки хотят завоевать путевку в Лигу Чемпионов. Они хотят сыграть в этом великолепном соревновании, как хочу и я".



"Что касается трансферов, то все наши переговоры проходят очень позитивно. Однако это не означает, что у нас все получится", — цитирует Клоппа Sky Sports.