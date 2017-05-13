37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 13 мая пятью поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 14:30 Онлайн-трансляция



"Лестер" отпраздновал победу на "Этихад" по ходу прошлого, чемпионского для себя, сезона, а также обыграл "Манчестер Сити" ранее в этой кампании со счетом 4:2. Безусловно, Хосеп Гвардиола об этом знает и постарается сделать все возможное, чтобы взять реванш у "лис". "Горожане" уверенно движутся к завоеванию места в зоне Лиги Чемпионов, но осечку себе позволить не могут. "Лестер" одержал пять побед в шести последних выездах к "горожанам" в рамках высшего дивизиона, свое единственное поражение на этом отрезке потерпев в марте 2015.



"Сити" устроит фитнес-тесты для Джона Стоунса и Серхио Агуэро. В лазарете остаются лишь Клаудио Браво и Илкай Гюндоган.



Остаток сезона пропустит полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер. Робертт Хут под вопросом, Уэс Морган все еще не готов вернуться.



САНДЕРЛЕНД — СУОНСИ 17:00



На прошлой неделе "Суонси" одержал чрезвычайно важную для себя победу, обыграв со счетом 1:0 "Эвертон" и выбравшись из зоны вылета. Если "лебеди" не хотят вернуться в тройку неудачников, то должны побеждать на "Стадионе Света" против "Сандерленда", который, лишившись последних шансов на спасение, неожиданно выдал яркий матч и победил на выезде "Халл" (0:2). За 53 последних года "коты" лишь однажды обыграли "Суонси" на своем поле — 2:0 в январе 2012.



В лазарете "Суонси" остаются Джефферсон Монтеро и Натан Дайер.



Травму спины на тренировке получил полузащитник "Сандерленда" Джордж Ханимен. Брайан Овьедо, Ли Каттермол и Даррон Гибсон пока не готовы помочь первой команде.



БОРНМУТ — БЕРНЛИ 17:00



"Бернли" уже гарантировал себе свой лучший финиш сезона с 1975 года, тогда как "Борнмут" и вовсе стремится к своему лучшему финишу за все 118 лет существования. На старте кампании обе команды записывали в число аутсайдеров, а выходит так, что сейчас и те, и другие стремятся завоевать место в верхней половине таблицы, лишний раз доказывая, что деньги по-прежнему не все решают в футболе. В семи последних встречах соперников с учетом всех соревнований "вишенки" не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы.



Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг залечил икроножную мышцу. Райан Фрэйзер все еще жалуется на ахилл, Беник Афобе — на заднюю поверхность бедра.



Защитник "Бернли" Майкл Кин, пропустивший матч с "Вест Бромвичем" из-за проблем с икроножной мышцей, снова в строю. А вот его партнер по линии обороне Бен Ми продолжает лечиться.



МИДЛСБРО — САУТГЕМПТОН 17:00



"Мидлсбро" уже потерял шансы на спасение и попросту доигрывает сезон, тогда как "Саутгемптон" пока не может расслабиться. Тренер "святых" Клод Пюэль продолжает находиться под давлением, и завершение кампании в верхней половине таблицы определенно повысило бы его шансы остаться на следующий год. "Речники" выиграли только один из пяти последних домашних матчей против "Саутгемптона" в рамках Премьер-Лиги.



Список потерь "Мидлсбро" прежний: Виктор Вальдес, Даниэль Айала, и Гастон Рамирес. Однако Адлен Гедиура оправился после повреждения паха.



Нападающий Чарли Остин, отсутствующий с декабря из-за вывиха плеча, имеет шансы сыграть за "Саутгемптон". После длительного отсутствия может вернуться и Мэтт Таргетт.



СТОУК — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" не побеждает в гостях у "Стоука" уже семь лет. За эти семь лет "гончары" кардинально изменили свою игровой стиль, однако их стадион остается неприступной крепостью для подопечных Арсена Венгера. На сей раз у "канониров" будет хорошая возможность нарушить эту традицию, ведь их соперник в ужасной форме — лишь одна победа в девяти последних матчах и все более отчетливые перспективы финишировать в нижней половине таблицы. "Арсенал" в свою очередь отчаянно сражается за попадание в топ-4, выиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате. Ранее в этом сезоне "канониры" отпраздновали волевую победу над "Стоуком" со счетом 3:1, временно возглавив Премьер-Лигу.



"Стоук" завершает сезон без Ибрагима Афеллая и Стивена Айрланда. Сэйдо Берахино претендует на возвращение в старт.



"Арсенал" будет лишен полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, чье место в старте займет Эктор Беллерин. Лоран Косьелни под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей.