Конте: "Это не везение — мы проделали огромную работу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил свою команду с завоеванием чемпионского титула Премьер-Лиги, выразив надежду добавить к нему Кубок Англии.

Победа 0:1 в гостях у "Вест Бромвича" в пятницу вечером сделала "синих" математически недосягаемыми для своих преследователей. Конте поделился радостью от этого колоссального достижения и объяснил, в чем его секрет успеха.



"Это замечательное достижение для игроков. Я говорю им спасибо за их самоотдачу и трудолюбие. Они продемонстрировали мне отличный настрой, постаравшись кое-чего добиться в этом сезоне. После этой победы мы должны быть счастливы, мы должны быть довольны".



"Решение поменять игровую схему изменило наш сезон. Мы были вынуждены поменять схему и найти более подходящую для нашей команды. Мне на ум пришла схема 3-4-3, потому что я понимал, что у меня есть игроки для нее".



"Это не везение — мы проделали огромную работу. Теперь важно отдохнуть. Это отличный сезон, однако теперь мы можем выиграть еще и Кубок Англии".



"В каждом матче я чувствую, словно играю вместе со своими игроками! Я демонстрирую свою страсть и волю, свое желание быть с игроками в каждый момент матча. Такой уж я".



"В настоящем, в прошлом я остаюсь вместе с игроками в позитивных и негативных ситуациях. Мы выиграли этот титул вместе", — цитирует Конте BBC.