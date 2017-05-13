Конте: "Это не везение — мы проделали огромную работу"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил свою команду с завоеванием чемпионского титула Премьер-Лиги, выразив надежду добавить к нему Кубок Англии.
Победа 0:1 в гостях у "Вест Бромвича" в пятницу вечером сделала "синих" математически недосягаемыми для своих преследователей. Конте поделился радостью от этого колоссального достижения и объяснил, в чем его секрет успеха.
"Это замечательное достижение для игроков. Я говорю им спасибо за их самоотдачу и трудолюбие. Они продемонстрировали мне отличный настрой, постаравшись кое-чего добиться в этом сезоне. После этой победы мы должны быть счастливы, мы должны быть довольны".
"Решение поменять игровую схему изменило наш сезон. Мы были вынуждены поменять схему и найти более подходящую для нашей команды. Мне на ум пришла схема 3-4-3, потому что я понимал, что у меня есть игроки для нее".
"Это не везение — мы проделали огромную работу. Теперь важно отдохнуть. Это отличный сезон, однако теперь мы можем выиграть еще и Кубок Англии".
"В каждом матче я чувствую, словно играю вместе со своими игроками! Я демонстрирую свою страсть и волю, свое желание быть с игроками в каждый момент матча. Такой уж я".
"В настоящем, в прошлом я остаюсь вместе с игроками в позитивных и негативных ситуациях. Мы выиграли этот титул вместе", — цитирует Конте BBC.
13.05.2017 00:35
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Сам речь про везение завёл. Сам понимает, что всё благодаря удаче и багажу моура.
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Топовый коач, тактик, стратег, император дон Антонио!
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ура Челси чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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его хоть уронили?
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