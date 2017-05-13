Конте: "Это не везение — мы проделали огромную работу"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил свою команду с завоеванием чемпионского титула Премьер-Лиги, выразив надежду добавить к нему Кубок Англии.

Победа 0:1 в гостях у "Вест Бромвича" в пятницу вечером сделала "синих" математически недосягаемыми для своих преследователей. Конте поделился радостью от этого колоссального достижения и объяснил, в чем его секрет успеха.

"Это замечательное достижение для игроков. Я говорю им спасибо за их самоотдачу и трудолюбие. Они продемонстрировали мне отличный настрой, постаравшись кое-чего добиться в этом сезоне. После этой победы мы должны быть счастливы, мы должны быть довольны".

"Решение поменять игровую схему изменило наш сезон. Мы были вынуждены поменять схему и найти более подходящую для нашей команды. Мне на ум пришла схема 3-4-3, потому что я понимал, что у меня есть игроки для нее".

"Это не везение — мы проделали огромную работу. Теперь важно отдохнуть. Это отличный сезон, однако теперь мы можем выиграть еще и Кубок Англии".

"В каждом матче я чувствую, словно играю вместе со своими игроками! Я демонстрирую свою страсть и волю, свое желание быть с игроками в каждый момент матча. Такой уж я".

"В настоящем, в прошлом я остаюсь вместе с игроками в позитивных и негативных ситуациях. Мы выиграли этот титул вместе", — цитирует Конте BBC.



Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2017 00:35

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  1. chev11 13.05.2017 00:51 # chev11
    Сам речь про везение завёл. Сам понимает, что всё благодаря удаче и багажу моура.

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  2. hazarchik 13.05.2017 00:43 # hazarchik
    Топовый коач, тактик, стратег, император дон Антонио!

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  3. whitesmoke 13.05.2017 00:43 # whitesmoke
    ура Челси чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  4. mr-s1n1st3r 13.05.2017 00:41 # mr-s1n1st3r
    его хоть уронили?

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