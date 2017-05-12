"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и оформил чемпионство в Премьер-Лиге
Гол Мичи Батшуайи в концовке матча обеспечил "Челси" минимальную победу над "Вест Бромвичем", а вместе с ней чемпионский титул Премьер-Лиги сезона 2016/17.
Относительно ничейного матча против "Бернли" (2:2) в старте у "дроздов" произошло только одно изменения. Это Аллан Ньом появился вместо Марка Уилсона.
Победную формулу не меняют — стартовый состав "синих" не изменился после разгрома "Мидлсбро" (3:0). Нголо Канте выздоровел, но оказался лишь на лавке.
Хозяева "Хоторнс" сразу же устремились вперед, и первые минуты игра была обоюдострой, как на качелях. Однако довольно скоро "Челси" забрал себе мяч и принялся оказывать давление.
Процент владения "синими" мячом все рос, но дивидендов это не приносило. Гости много били, но почти каждый раз - мимо. Ближе к перерыву "Вест Бромвич" и вовсе отодвинул игру от своих ворот, на равных завершив тайм.
В самом начале второго тайма Бен Фостер просто выручил хозяев после удара Виктора Мосеса. Атаки "Челси" стали более нацеленными, но "дрозды" продолжали держаться.
За 20 минут до истечения основного времени "Вест Бромвичу" удалось дважды огрызнуться. Сперва Саломон Рондон едва не убежал один на один, будучи настигнутым в последний момент защитником, а затем Насер Шадли не попал в створ из убойной позиции.
И все-таки гостям удалось вырвать победу. На 82-й минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи с близкого расстояния замкнул прострел вдоль ворот от Сесара Аспиликуэты. Своего "синие" уже не упустили.
"Вест Бромвич" сделал все возможное, чтобы отсрочить чемпионство "Челси" — игра выдалась по-настоящему тяжелой для гостей. Однако "синие" достойно преодолели все трудности и сделали результат, как они делали весь сезон.
"Вест Бромвич" — "Челси". Отчет о матче
12.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
молодец парик Контекс!
теперь все лето на восстановление его рта потребуется , но есть одно но, в ЛЧ рот не котируется
(ответить)
https://pp.userapi.com/c638317/v638317953/3a343/lq0PtZ0FXRM.jpg
https://pp.userapi.com/c638317/v638317953/3a34c/w9mylfRecP8.jpg
наис....
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Ой блеать
Конте долбоеб. Не жалеет рты кекса и паласха. Они ж теперь за победу все выходные друг друга долбить будут.
(ответить)
Кто эти все люди? я будто вернулся на фапл эдак 2010-2012 годов...рррребят, вы кто?
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Поздравляю всех болел Челси с Чемпионством!
Молодцы....заслужили!
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Бдддддыыщщщщь !!!! Меньше удивился бы,если бы Дрогба вдруг вышел и забил.Как же охуенно!!!
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https://pp.userapi.com/c837728/v837728988/3c721/8K6o-PAxCTg.jpg
лукаку, хуле ты там забыл? ясно в челси намылился...
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ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА
С ЧЕМПИКОМ ТЕБЯ!!!!!!
6-ЧЕМПИОНСТВО ЧЕЛСЕЙ. АХАХПАХА
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Джон Терри — единственный капитан в истории, который выиграл 5 титулов АПЛ!
а вот это круто.
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Хочется отдельно поздравить 2х самых топовых пенсов на фапле, это: Астер и Фарот. Мужики до конца срались, доказывали фактами хейтеров, спорили, унизили манков, молодцы одним словом, С Победой Вас!
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Поздравляю Челси с Апл теперь не стыдно иногда говорить друзьям что я болею за этот клуб.Очень рад за Кэхилла,казалось бы из скромного Болтона вырос в двухкратного обладателя Апл!Горжусь им!
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Всех адекватных болел Челси поздравляю! Молодцы! Заслужили! Всем пидарасамм, которые оставляли здесь свои высеры неуважительно по отношению к другим клубам - Пошли на ХуйСукиБля
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В общем что еще можно сказать...GG WP
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кстати, первопричина чемпика это веня, так что и вене спс, те 3-0 были как нельзя кстати
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Палач, Будун и Мототроллер - с чемпиком!
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Поздравляю вас с чемпиком!Эхххх дай Аллах чтоб, мы увидели как Ливерпуль будет поднимать кубок Апл!
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алга казахстан!
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ж сильвера и русика с победой
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О,пенсы закончились.
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на багаже Моу чемпик же!
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