"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и оформил чемпионство в Премьер-Лиге

Мичи Батшуайи Гол Мичи Батшуайи в концовке матча обеспечил "Челси" минимальную победу над "Вест Бромвичем", а вместе с ней чемпионский титул Премьер-Лиги сезона 2016/17.

Относительно ничейного матча против "Бернли" (2:2) в старте у "дроздов" произошло только одно изменения. Это Аллан Ньом появился вместо Марка Уилсона.

Победную формулу не меняют — стартовый состав "синих" не изменился после разгрома "Мидлсбро" (3:0). Нголо Канте выздоровел, но оказался лишь на лавке.

Хозяева "Хоторнс" сразу же устремились вперед, и первые минуты игра была обоюдострой, как на качелях. Однако довольно скоро "Челси" забрал себе мяч и принялся оказывать давление.

Процент владения "синими" мячом все рос, но дивидендов это не приносило. Гости много били, но почти каждый раз - мимо. Ближе к перерыву "Вест Бромвич" и вовсе отодвинул игру от своих ворот, на равных завершив тайм.

В самом начале второго тайма Бен Фостер просто выручил хозяев после удара Виктора Мосеса. Атаки "Челси" стали более нацеленными, но "дрозды" продолжали держаться.

За 20 минут до истечения основного времени "Вест Бромвичу" удалось дважды огрызнуться. Сперва Саломон Рондон едва не убежал один на один, будучи настигнутым в последний момент защитником, а затем Насер Шадли не попал в створ из убойной позиции.

И все-таки гостям удалось вырвать победу. На 82-й минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи с близкого расстояния замкнул прострел вдоль ворот от Сесара Аспиликуэты. Своего "синие" уже не упустили.

"Вест Бромвич" сделал все возможное, чтобы отсрочить чемпионство "Челси" — игра выдалась по-настоящему тяжелой для гостей. Однако "синие" достойно преодолели все трудности и сделали результат, как они делали весь сезон.

"Вест Бромвич" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. pumba 13.05.2017 00:47 # pumba
    молодец парик Контекс!
    теперь все лето на восстановление его рта потребуется , но есть одно но, в ЛЧ рот не котируется

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  2. thegodfather 13.05.2017 00:46 # thegodfather
    https://pp.userapi.com/c638317/v638317953/3a343/lq0PtZ0FXRM.jpg
    https://pp.userapi.com/c638317/v638317953/3a34c/w9mylfRecP8.jpg


    наис....

    (ответить)

  3. charger 13.05.2017 00:46 # charger
    Ой блеать
    Конте долбоеб. Не жалеет рты кекса и паласха. Они ж теперь за победу все выходные друг друга долбить будут.

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  4. thegodfather 13.05.2017 00:45 # thegodfather
    Кто эти все люди? я будто вернулся на фапл эдак 2010-2012 годов...рррребят, вы кто?

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  5. vinnipooh 13.05.2017 00:41 # vinnipooh
    Поздравляю всех болел Челси с Чемпионством!
    Молодцы....заслужили!

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  6. battery 13.05.2017 00:41 # battery
    Бдддддыыщщщщь !!!! Меньше удивился бы,если бы Дрогба вдруг вышел и забил.Как же охуенно!!!

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  7. thegodfather 13.05.2017 00:40 # thegodfather
    https://pp.userapi.com/c837728/v837728988/3c721/8K6o-PAxCTg.jpg

    лукаку, хуле ты там забыл? ясно в челси намылился...

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  8. largo-winch 13.05.2017 00:40 # largo-winch
    ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА ЖЕКА
    С ЧЕМПИКОМ ТЕБЯ!!!!!!

    6-ЧЕМПИОНСТВО ЧЕЛСЕЙ. АХАХПАХА

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  9. thegodfather 13.05.2017 00:39 # thegodfather
    Джон Терри — единственный капитан в истории, который выиграл 5 титулов АПЛ!

    а вот это круто.

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  10. hazarchik 13.05.2017 00:38 # hazarchik
    Хочется отдельно поздравить 2х самых топовых пенсов на фапле, это: Астер и Фарот. Мужики до конца срались, доказывали фактами хейтеров, спорили, унизили манков, молодцы одним словом, С Победой Вас!

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  11. evilass 13.05.2017 00:37 # evilass
    Поздравляю Челси с Апл теперь не стыдно иногда говорить друзьям что я болею за этот клуб.Очень рад за Кэхилла,казалось бы из скромного Болтона вырос в двухкратного обладателя Апл!Горжусь им!

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  12. muzzle 13.05.2017 00:37 # muzzle
    Всех адекватных болел Челси поздравляю! Молодцы! Заслужили! Всем пидарасамм, которые оставляли здесь свои высеры неуважительно по отношению к другим клубам - Пошли на ХуйСукиБля

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  13. thegodfather 13.05.2017 00:36 # thegodfather
    В общем что еще можно сказать...GG WP

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  14. thegodfather 13.05.2017 00:35 # thegodfather
    кстати, первопричина чемпика это веня, так что и вене спс, те 3-0 были как нельзя кстати

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  15. largo-winch 13.05.2017 00:34 # largo-winch
    Палач, Будун и Мототроллер - с чемпиком!

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  16. liverpoolkazakh 13.05.2017 00:34 # liverpoolkazakh
    Поздравляю вас с чемпиком!Эхххх дай Аллах чтоб, мы увидели как Ливерпуль будет поднимать кубок Апл!

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  17. kos9k 13.05.2017 00:34 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c638327/v638327515/37b5b/lRa1dum7T7g.jpg

    алга казахстан!

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  18. al-faarabi 13.05.2017 00:31 # al-faarabi
    ж сильвера и русика с победой

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  19. reeker 13.05.2017 00:31 # reeker
    О,пенсы закончились.

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  20. pumba 13.05.2017 00:31 # pumba
    на багаже Моу чемпик же!

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