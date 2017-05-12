"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и оформил чемпионство в Премьер-Лиге

Гол Мичи Батшуайи в концовке матча обеспечил "Челси" минимальную победу над "Вест Бромвичем", а вместе с ней чемпионский титул Премьер-Лиги сезона 2016/17.

Относительно ничейного матча против "Бернли" (2:2) в старте у "дроздов" произошло только одно изменения. Это Аллан Ньом появился вместо Марка Уилсона.



Победную формулу не меняют — стартовый состав "синих" не изменился после разгрома "Мидлсбро" (3:0). Нголо Канте выздоровел, но оказался лишь на лавке.



Хозяева "Хоторнс" сразу же устремились вперед, и первые минуты игра была обоюдострой, как на качелях. Однако довольно скоро "Челси" забрал себе мяч и принялся оказывать давление.



Процент владения "синими" мячом все рос, но дивидендов это не приносило. Гости много били, но почти каждый раз - мимо. Ближе к перерыву "Вест Бромвич" и вовсе отодвинул игру от своих ворот, на равных завершив тайм.



В самом начале второго тайма Бен Фостер просто выручил хозяев после удара Виктора Мосеса. Атаки "Челси" стали более нацеленными, но "дрозды" продолжали держаться.



За 20 минут до истечения основного времени "Вест Бромвичу" удалось дважды огрызнуться. Сперва Саломон Рондон едва не убежал один на один, будучи настигнутым в последний момент защитником, а затем Насер Шадли не попал в створ из убойной позиции.



И все-таки гостям удалось вырвать победу. На 82-й минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи с близкого расстояния замкнул прострел вдоль ворот от Сесара Аспиликуэты. Своего "синие" уже не упустили.



"Вест Бромвич" сделал все возможное, чтобы отсрочить чемпионство "Челси" — игра выдалась по-настоящему тяжелой для гостей. Однако "синие" достойно преодолели все трудности и сделали результат, как они делали весь сезон.



"Вест Бромвич" — "Челси". Отчет о матче