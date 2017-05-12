Миральяс заключил с "Эвертоном" новый контракт

Атакующий полузащитник "Эвертона" Кевин Миральяс заключил со своим клубом новый контракт на три года.

На протяжении пары последних лет Миральяс неоднократно выражал сомнения насчет своего будущего по причине недостаточной игровой практики. Однако в последние недели ситуация улучшилась, и Кевин закрепился в стартовом составе "ирисок".



Улучшение ситуации с игровыми минутами, а также выход "Эвертона" в Лигу Европы избавили 29-летнего бельгийца от всех сомнений, и Миральяс согласился продлить сотрудничество с мерсисайдским клубом до июня 2020.



"Это очень важный контракт для меня и моей семьи. Я очень счастлив здесь — это лучший клуб для меня. Я нахожусь здесь уже пять лет, и для меня очень важно выиграть какой-нибудь трофей с командой. Прежде я уже говорил, что мечтаю выиграть минимум один трофей с "Эвертоном", и мы с семьей верим, что движемся в правильном направлении. У нас удивительный тренер, удивительная команда и удивительные фанаты", — сообщил Миральяс.