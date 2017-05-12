"Сити" решил судьбу игроков с истекающими контрактами

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб уже принял решения по всем семи игрокам, чьи контракты истекают в конце этого сезона.

Совсем скоро статус свободных агентов могут получить Яя Туре, Пабло Сабалета, Бакари Санья, Гаэль Клиши, Вилли Кабальеро, Хесус Навас и Тосин Адарабиойо. И если насчет Наваса ходят слухи, что клуб решил его оставить, то с другими игроками ситуация выглядит неопределенной.



Перед матчем Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу Гвардиола заявил, что решения по всем семи игрокам уже приняты, но в данный момент он не хочет их раскрывать, поскольку сосредоточен на борьбе за место в топ-4



"Не имеет значения, сыграют ли они в трех заключительных матчах. Решения уже приняты. После окончания сезона мы обо всем расскажем. Клуб сделает это подобающим образом, как и всегда, но в данный момент мы все еще сражаемся за нечто важное для клуба, для нашего будущего. Сейчас нельзя терять концентрацию", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.