Моуриньо: "Сезон не будет провальным, если проиграем "Аяксу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поражение от "Аякса" в финале Лиги Европы не сделает сезон провальным для "красных дьяволов".

С высокой долей вероятности "Юнайтед" финиширует за пределами первой четверки Премьер-Лиги, соответственно, все надежды "дьяволов" на попадание в Лигу Чемпионов связаны с финалом Лиги Европы, который намечен на 24 мая.



Моуриньо уверен, что даже в случае поражения от "Аякса" сезон для МЮ можно считать успешным.



"Вы, журналисты, имеете полное право сказать, что это будет провал, но я не вижу в этом логики. Я не хочу, чтобы игроки и совет директоров считали точно так же. Они знают, что мы проделали колоссальную работу. Вероятно, я никогда не работал так усердно, как в этом сезоне".



"Не забывайте, что мы выиграли Кубок Лиги, столкнулись с эпидемией травм, а до них претендовали на попадание в четверку. У нас была фантастическая серия из 25 матчей без поражений, и мы вышли в финал Лиги Европы", - цитирует Моуриньо Goal.