Моуриньо: "Сезон не будет провальным, если проиграем "Аяксу"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поражение от "Аякса" в финале Лиги Европы не сделает сезон провальным для "красных дьяволов".

С высокой долей вероятности "Юнайтед" финиширует за пределами первой четверки Премьер-Лиги, соответственно, все надежды "дьяволов" на попадание в Лигу Чемпионов связаны с финалом Лиги Европы, который намечен на 24 мая.

Моуриньо уверен, что даже в случае поражения от "Аякса" сезон для МЮ можно считать успешным.

"Вы, журналисты, имеете полное право сказать, что это будет провал, но я не вижу в этом логики. Я не хочу, чтобы игроки и совет директоров считали точно так же. Они знают, что мы проделали колоссальную работу. Вероятно, я никогда не работал так усердно, как в этом сезоне".

"Не забывайте, что мы выиграли Кубок Лиги, столкнулись с эпидемией травм, а до них претендовали на попадание в четверку. У нас была фантастическая серия из 25 матчей без поражений, и мы вышли в финал Лиги Европы", - цитирует Моуриньо Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 12.05.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1235

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. palach221078 12.05.2017 20:57 # palach221078
    Бля...какой же он топарь.

    (ответить)

  2. redredred 12.05.2017 20:55 # redredred
    Гений!

    (ответить)

  3. deathshot19 12.05.2017 20:46 # deathshot19
    Согласен. Таких же успехов тебе в последующих сезонах с этим клубом на долгие годы.

    (ответить)

  4. olenevod 12.05.2017 20:33 # olenevod
    Да будет просто великолепный сезон)))

    (ответить)

  5. rav-07 12.05.2017 20:21 # rav-07
    лолкек

    (ответить)

  6. farot 12.05.2017 20:11 # farot
    мда, в майндгеймз с аяксом играет. До чего же он опустился

    (ответить)

  7. rommkaq1- 12.05.2017 20:05 # rommkaq1-
    Маур, ты крут независимо от результата! это не распространяется на какашку, которую ты якобы тренируешь сейчас

    (ответить)

  8. reeker 12.05.2017 20:04 # reeker
    Всё понятно,изи винка Аякса.

    (ответить)

  9. sausage 12.05.2017 20:03 # sausage
    Блин, Маур уже солому стелит. Красава!

    (ответить)

  10. j-silver 12.05.2017 20:01 # j-silver
    Жозе уже подготавливает местных скумеров под водопад желтой, что их ждет в случае всоса

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: