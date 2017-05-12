Моуриньо: "Сезон не будет провальным, если проиграем "Аяксу"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поражение от "Аякса" в финале Лиги Европы не сделает сезон провальным для "красных дьяволов".
С высокой долей вероятности "Юнайтед" финиширует за пределами первой четверки Премьер-Лиги, соответственно, все надежды "дьяволов" на попадание в Лигу Чемпионов связаны с финалом Лиги Европы, который намечен на 24 мая.
Моуриньо уверен, что даже в случае поражения от "Аякса" сезон для МЮ можно считать успешным.
"Вы, журналисты, имеете полное право сказать, что это будет провал, но я не вижу в этом логики. Я не хочу, чтобы игроки и совет директоров считали точно так же. Они знают, что мы проделали колоссальную работу. Вероятно, я никогда не работал так усердно, как в этом сезоне".
"Не забывайте, что мы выиграли Кубок Лиги, столкнулись с эпидемией травм, а до них претендовали на попадание в четверку. У нас была фантастическая серия из 25 матчей без поражений, и мы вышли в финал Лиги Европы", - цитирует Моуриньо Goal.
12.05.2017 20:00
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Последние комментарии:
Бля...какой же он топарь.
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Гений!
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Согласен. Таких же успехов тебе в последующих сезонах с этим клубом на долгие годы.
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Да будет просто великолепный сезон)))
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лолкек
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мда, в майндгеймз с аяксом играет. До чего же он опустился
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Маур, ты крут независимо от результата! это не распространяется на какашку, которую ты якобы тренируешь сейчас
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Всё понятно,изи винка Аякса.
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Блин, Маур уже солому стелит. Красава!
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Жозе уже подготавливает местных скумеров под водопад желтой, что их ждет в случае всоса
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