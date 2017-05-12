Окслейд-Чемберлен может вернуться к финалу Кубка Англии

Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен может восстановиться к финалу Кубка Англии, а также поведал, кем собирается заменить выбывшего игрока в оставшихся матчах Премьер-Лиги.

В последние недели, особенно после перехода "канониров" на схему 3-4-3, Окслейд-Чемберлен был одним из лучших игроков в своей команде. Алекс очень мощно начал и матч против "Саутгемптона" в среду вечером, создав отличный момент для Аарона Рэмси, но довольно скоро опустился на газон и попросил о замене.

На пресс-конференции перед субботним выездом к "Стоуку" Венгер отказался подтвердить, что сезон для 23-летнего англичанина завершен. Слова Арсена оставляют надежду Алексу сыграть на "Уэмбли" против "Челси" 27 мая.

"Это небольшие проблемы с задней поверхностью бедра. Он испытывает напряжение, но это, скорее, следствие усталости", — цитирует Венгера Evening Standard.

Также Арсен поведал, что место Окслейд-Чемберлена в качестве правого вингбека займет Эктор Беллерин, переживающий очевидный спад формы. Именно испанец и заменил Алекса в том матче против "Саутгемптона".

"Да, он является логичной заменой, он тоже атакующий игрок. Поначалу он играл как правый полузащитник, а мы сделали из него защитника, играющего по всему флангу", — добавил Венгер.


Метки Арсенал, Беллерин, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 19:00

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  1. chebrec 12.05.2017 19:50 # chebrec
    Короли Лондона должны затащить кубок

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  2. rommkaq1- 12.05.2017 19:34 # rommkaq1-
    зачем тебе анальная порка от ssa... езжай сразу в отпуск, Оксид бемберлен)

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  3. ssa 12.05.2017 19:04 # ssa
    к анальной порке вернется.

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