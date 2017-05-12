"Борнмут" не будет выкупать Уилшира

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау признал поражение своего клуба в попытке заполучить полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира на постоянной основе.

Напомним, что перед началом сезона "вишенки" арендовали 25-летнего Уилшира и даже рассчитывали заключить с ним постоянный контракт. Из-за участившихся к весне травм Джеку пришлось досрочно вернуться в "Арсенал".



На этой неделе англичан попрощался со своими партнерами по "Борнмуту", а Хау пожелал игроку удачи. "Вищенкам" не по карману приобретение Уилшира, объяснил Эдди.



"Джек прошел часть реабилитации у нас, но теперь вернулся в "Арсенал". Было здорово увидеть его на тренировочной базе и просто поговорить с ним. После матча с "Тоттенхэмом" у нас не было такой возможности".



"Мы хорошо провели время, поговорили на разные темы, а уже на прощание пожелали ему всего наилучшего. Думаю, нам будет нелегко выкупить его контракт летом. Когда мы только договорились об аренде, он изначально планировал провести у нас всего один год", - цитирует Хау The Independent.