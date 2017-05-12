Серхио Ромеро сыграет в финале Лиги Европы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что место в воротах его команды на финальный матч Лиги Европы против "Аякса" займет Серхио Ромеро.

Именно Ромеро был основным голкипером "красных дьяволов" в этом розыгрыше Лиги Европы, особенно хорошо себя проявив в противостоянии с "Сельтой" на стадии 1/2 финала. Поэтому 24 мая в Стокгольме Давиду Де Хеа, защищающему ворота "Юнайтед" в Премьер-Лиге, придется довольствоваться местом на лавке.



"Это никакая не дилемма. Они оба великолепные голкиперы. За всю свою карьеру я никогда не видел двух голкиперов, которые были бы столь дружелюбны друг с другом, потому что на этой позиции всегда ощущается конкуренция — особенно если вы оба одного уровня".



"Мы говорим о голкипере сборной Аргентины и голкипере сборной Испании. Они очень хорошие друзья, и они постоянно поддерживают друг друга. Думаю, будет справедливо, если Серхио сыграет в финале".



"Давид понимает это решение. Он и сам уже сыграл в рамках Лиги Европы, поэтому, если мы получим трофей, Давид тоже получит медаль. Он сыграл в двух матчах, против "Фейеноорда" и "Фенербахче".



"Если все будет гладко, и у нас не возникнет проблем, а финале сыграет Серхио", — цитирует Моуриньо Sky Sports.