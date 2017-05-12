Серхио Ромеро сыграет в финале Лиги Европы

Серхио Ромеро Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что место в воротах его команды на финальный матч Лиги Европы против "Аякса" займет Серхио Ромеро.

Именно Ромеро был основным голкипером "красных дьяволов" в этом розыгрыше Лиги Европы, особенно хорошо себя проявив в противостоянии с "Сельтой" на стадии 1/2 финала. Поэтому 24 мая в Стокгольме Давиду Де Хеа, защищающему ворота "Юнайтед" в Премьер-Лиге, придется довольствоваться местом на лавке.

"Это никакая не дилемма. Они оба великолепные голкиперы. За всю свою карьеру я никогда не видел двух голкиперов, которые были бы столь дружелюбны друг с другом, потому что на этой позиции всегда ощущается конкуренция — особенно если вы оба одного уровня".

"Мы говорим о голкипере сборной Аргентины и голкипере сборной Испании. Они очень хорошие друзья, и они постоянно поддерживают друг друга. Думаю, будет справедливо, если Серхио сыграет в финале".

"Давид понимает это решение. Он и сам уже сыграл в рамках Лиги Европы, поэтому, если мы получим трофей, Давид тоже получит медаль. Он сыграл в двух матчах, против "Фейеноорда" и "Фенербахче".

"Если все будет гладко, и у нас не возникнет проблем, а финале сыграет Серхио", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 12.05.2017 18:50 # golokante
    Бля только не надо делать из ромеро нойера. Понятно что классный. Они все классные в АПЛ. Мирового класса в АПЛ есть только один голкипер-Пётр Чех. У остальных еще писюн не вырос.

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  2. bamboleyro 12.05.2017 18:25 # bamboleyro
    Аргентинец, который заиграл

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  3. tvinkovod 12.05.2017 17:39 # tvinkovod
    заслужил, без вопросов

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  4. chelsea-69 12.05.2017 17:34 # chelsea-69
    Но это не точно © какой-то Сосиша

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  5. fc-oil 12.05.2017 17:25 # fc-oil
    Просто топер. Ромеро > двух дырявых клоунов лысого шарлатана.

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  6. chebrec 12.05.2017 17:25 # chebrec
    Да какая разница кому мячи пропускать

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  7. dragonishka 12.05.2017 17:25 # dragonishka
    Заслужил. Было бы несправедливо не дать ему сыграть.

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  8. andros13 12.05.2017 17:16 # andros13
    Ромеро > любой кипер АПЛ кроме Де Хеа.

    Только обоссаный пинс будет с этим спорить

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  9. k424 12.05.2017 17:15 # k424
    ну хорошо,мешок вынет значит из ворот

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  10. mdfjvnlabngmlas 12.05.2017 17:13 # mdfjvnlabngmlas
    справедливо.

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  11. division 12.05.2017 17:12 # division
    гея уже в реал упаковали походу

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  12. smokekush 12.05.2017 17:03 # smokekush
    Тоже топ,играет спокойно и уверенно.

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  13. mancunia-planet 12.05.2017 17:02 # mancunia-planet
    Потом Маур скажет выйграли, пройдя весь турнир резервом! Многоходовочка)
    п.с. как обычно сами знаете.

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  14. dred 12.05.2017 17:00 # dred
    А почему нет?

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