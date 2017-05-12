Серхио Ромеро сыграет в финале Лиги Европы
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что место в воротах его команды на финальный матч Лиги Европы против "Аякса" займет Серхио Ромеро.
Именно Ромеро был основным голкипером "красных дьяволов" в этом розыгрыше Лиги Европы, особенно хорошо себя проявив в противостоянии с "Сельтой" на стадии 1/2 финала. Поэтому 24 мая в Стокгольме Давиду Де Хеа, защищающему ворота "Юнайтед" в Премьер-Лиге, придется довольствоваться местом на лавке.
"Это никакая не дилемма. Они оба великолепные голкиперы. За всю свою карьеру я никогда не видел двух голкиперов, которые были бы столь дружелюбны друг с другом, потому что на этой позиции всегда ощущается конкуренция — особенно если вы оба одного уровня".
"Мы говорим о голкипере сборной Аргентины и голкипере сборной Испании. Они очень хорошие друзья, и они постоянно поддерживают друг друга. Думаю, будет справедливо, если Серхио сыграет в финале".
"Давид понимает это решение. Он и сам уже сыграл в рамках Лиги Европы, поэтому, если мы получим трофей, Давид тоже получит медаль. Он сыграл в двух матчах, против "Фейеноорда" и "Фенербахче".
"Если все будет гладко, и у нас не возникнет проблем, а финале сыграет Серхио", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
12.05.2017 17:00
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Бля только не надо делать из ромеро нойера. Понятно что классный. Они все классные в АПЛ. Мирового класса в АПЛ есть только один голкипер-Пётр Чех. У остальных еще писюн не вырос.
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Аргентинец, который заиграл
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заслужил, без вопросов
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Но это не точно © какой-то Сосиша
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Просто топер. Ромеро > двух дырявых клоунов лысого шарлатана.
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Да какая разница кому мячи пропускать
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Заслужил. Было бы несправедливо не дать ему сыграть.
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Ромеро > любой кипер АПЛ кроме Де Хеа.
Только обоссаный пинс будет с этим спорить
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ну хорошо,мешок вынет значит из ворот
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справедливо.
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гея уже в реал упаковали походу
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Тоже топ,играет спокойно и уверенно.
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Потом Маур скажет выйграли, пройдя весь турнир резервом! Многоходовочка)
п.с. как обычно сами знаете.
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А почему нет?
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