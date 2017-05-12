37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы

В пятницу 12 мая двумя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — УОТФОРД 21:45



После назначения Рональда Кумана прошлым летом "Гудисон Парк" превратился в крепость — из числа приезжавших сюда команд в рамках Премьер-Лиги побед добивались только "Ливерпуль" и "Челси". Естественно, Куману не хотелось бы нарушать эту традицию в заключительном домашнем матче сезона. Кроме того, в случае победы "ириски" смогут набрать рекордное количество очков дома за 27 последних лет. Все это означает очень непростой выезд для "Уотфорда", не забивающего уже пять гостевых поединков кряду — все пять завершились поражениями. "Шершни" проиграли девять из 10 последних матчей на "Гудисон Парк", но в первом туре прошлого сезона добились здесь ничейного результата (2:2).



Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен оправился после растяжения бедра, из-за которого он пропустил два последних матча. Маартен Стекеленбург вне игры с травмой паха.



Лазарет "Уотфорда" покинули Хосе Холебас и Бен Уотсон. Том Клеверли не сыграет из-за условий своей аренды Мигель Бритос и Крейг Кэткарт по-прежнему травмированы.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция



По слухам, на черном рынке цена билетов на этот матч достигает 1,800 фунтов. Основными покупателями, естественно, выступают фанаты "Челси", чья команда может оформить чемпионский титул в случае победы на "Хоторнс". К чему может стремиться "Вест Бромвич" в той ситуации? К тому, чтобы отсрочить открытие "синими" шампанского, а также к рекордному количеству очков за все время своего выступления в Премьер-Лиге. В восьми последних встречах команд в рамках чемпионата "дрозды" одержали лишь одну победу — 3:0 на "Хоторнс" в мае 2015, когда титул был у "Челси" уже в кармане.



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс залечил свою лодыжку. Также поправился Хэл Робсон-Кану, но Мэтт Филлипс все еще отсутствует.



В старт "Челси" готов вернуться полузащитник Нголо Канте, пропускавший матч против "Мидлсбро" из-за растяжения бедра.