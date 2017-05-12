37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы
В пятницу 12 мая двумя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — УОТФОРД 21:45
После назначения Рональда Кумана прошлым летом "Гудисон Парк" превратился в крепость — из числа приезжавших сюда команд в рамках Премьер-Лиги побед добивались только "Ливерпуль" и "Челси". Естественно, Куману не хотелось бы нарушать эту традицию в заключительном домашнем матче сезона. Кроме того, в случае победы "ириски" смогут набрать рекордное количество очков дома за 27 последних лет. Все это означает очень непростой выезд для "Уотфорда", не забивающего уже пять гостевых поединков кряду — все пять завершились поражениями. "Шершни" проиграли девять из 10 последних матчей на "Гудисон Парк", но в первом туре прошлого сезона добились здесь ничейного результата (2:2).
Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен оправился после растяжения бедра, из-за которого он пропустил два последних матча. Маартен Стекеленбург вне игры с травмой паха.
Лазарет "Уотфорда" покинули Хосе Холебас и Бен Уотсон. Том Клеверли не сыграет из-за условий своей аренды Мигель Бритос и Крейг Кэткарт по-прежнему травмированы.
ВЕСТ БРОМВИЧ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция
По слухам, на черном рынке цена билетов на этот матч достигает 1,800 фунтов. Основными покупателями, естественно, выступают фанаты "Челси", чья команда может оформить чемпионский титул в случае победы на "Хоторнс". К чему может стремиться "Вест Бромвич" в той ситуации? К тому, чтобы отсрочить открытие "синими" шампанского, а также к рекордному количеству очков за все время своего выступления в Премьер-Лиге. В восьми последних встречах команд в рамках чемпионата "дрозды" одержали лишь одну победу — 3:0 на "Хоторнс" в мае 2015, когда титул был у "Челси" уже в кармане.
Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс залечил свою лодыжку. Также поправился Хэл Робсон-Кану, но Мэтт Филлипс все еще отсутствует.
В старт "Челси" готов вернуться полузащитник Нголо Канте, пропускавший матч против "Мидлсбро" из-за растяжения бедра.
12.05.2017 16:00
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Привет, скотобаза
Далее тезисно:
- купил ящик пива, 1 кг копченых крылышек, сыр "джил";
- достал свой старый флаг Челси!
- зарядил ставку на 0:2
- буду бухать вечером и смотреть как синие короли Лондона громят бичей и завоевывают чемпик!!
А вы продолжайте сосать куи вонючие портовые гавноеды, красные имбицылы, латентные геи, голубая помойка, аргентинский покет и прочий сброд аутсайдеров.
Come on Chelsea!
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будет интересно
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если бы играли против какого-нить скума, то это были бы легкие три очка для нас. А так дрозды могут и пободаться.
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Изи чемпик для пенсов.
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Я полагаю никто кроме ...... ...... смотреть Вест Бромвич - .......
не будет.
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