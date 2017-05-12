Азар надеется выиграть "Золотой мяч"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что в следующем сезоне сможет выиграть "Золотой мяч".

Криштиану Роналду и Лионель Месси по-прежнему не подпускают к себе конкурентов в борьбе за "Золотой мяч", но Азар настроен оптимистично. Эден надеется, что успехи в "Челси" и сборной Бельгии помогут ему нарушить сложившийся тренд.



"Я надеюсь, что однажды мне действительно покорится "Золотой мяч". Если мне не удастся это сделать, я не буду слишком сильно забивать себе голову. Есть много других игроков, которые заслуживают эту награду".



"Когда Роналду и Месси завершат карьеру, возможно, придет время Неймара, Пауло Дибала и Антуана Гризманна. Давайте не будем торопить события, тем более что я не думаю об этом изо дня в день".



"Могу ли я выиграть "Золотой мяч"? Если я хорошо отыграю следующий сезон, если "Челси" выиграет Лигу Чемпионов, а сборная Бельгии станет лучшей на Чемпионате Мира, то почему бы и нет?"



"Да, последние 10 лет награда отходила игрокам, выступающим в Испании. но это вовсе не гарантия успеха. Если лучшим будет игрок из Премьер-Лиги, именно он получит "Золотой мяч", - сообщил Азар Sky Sports.