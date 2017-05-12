Азар надеется выиграть "Золотой мяч"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что в следующем сезоне сможет выиграть "Золотой мяч".

Криштиану Роналду и Лионель Месси по-прежнему не подпускают к себе конкурентов в борьбе за "Золотой мяч", но Азар настроен оптимистично. Эден надеется, что успехи в "Челси" и сборной Бельгии помогут ему нарушить сложившийся тренд.

"Я надеюсь, что однажды мне действительно покорится "Золотой мяч". Если мне не удастся это сделать, я не буду слишком сильно забивать себе голову. Есть много других игроков, которые заслуживают эту награду".

"Когда Роналду и Месси завершат карьеру, возможно, придет время Неймара, Пауло Дибала и Антуана Гризманна. Давайте не будем торопить события, тем более что я не думаю об этом изо дня в день".

"Могу ли я выиграть "Золотой мяч"? Если я хорошо отыграю следующий сезон, если "Челси" выиграет Лигу Чемпионов, а сборная Бельгии станет лучшей на Чемпионате Мира, то почему бы и нет?"

"Да, последние 10 лет награда отходила игрокам, выступающим в Испании. но это вовсе не гарантия успеха. Если лучшим будет игрок из Премьер-Лиги, именно он получит "Золотой мяч", - сообщил Азар Sky Sports.



Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.05.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 12.05.2017 16:42 # golokante
    Там была полезная обводка всего Арсенала

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  2. golokante 12.05.2017 16:40 # golokante
    За один гол Арсеналу можно дать золотой мяч

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  3. rav-07 12.05.2017 16:35 # rav-07
    Лоооол. За одни бесполезные обводки ЗМ не дают

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  4. chr1s8rown 12.05.2017 16:22 # chr1s8rown
    жаль . но никто не составить конкуренцию неймару.

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  5. sunssstorm 12.05.2017 16:21 # sunssstorm
    за целеустремленность &#65291;в карму =) но все и так знают что кроме месси и роналду есть другие конкуренты и играют они как раз там где нужно чтобы получить зм

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  6. ask 12.05.2017 16:04 # ask
    Лучший игрок АПЛ!

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  7. electric 12.05.2017 15:52 # electric
    никогда этого не будет
    скриньте

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  8. selfish 12.05.2017 15:47 # selfish
    Азар = Месси

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  9. reeker 12.05.2017 15:44 # reeker
    Величайший.

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  10. cleverley88 12.05.2017 15:44 # cleverley88
    Парень просто мечтает

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  11. aacz 12.05.2017 15:42 # aacz
    Скромный парень.

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  12. mancunia-planet 12.05.2017 15:36 # mancunia-planet
    У Челски никогда никто не получит зм, не тот уровень клуба

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  13. j-silver 12.05.2017 15:31 # j-silver
    походу таки в реал собрался

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  14. manutd-20champ 12.05.2017 15:28 # manutd-20champ
    в каком веке?

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  15. fog 12.05.2017 15:28 # fog
    Надо отметить, что к шитюганскому шлаку никто, даже самые голодные журналюги из жёлтых газетёнок, не пристаёт с подобными интервью. И так всем понятно, что у продажных шлюшек из голубой луны надежды на золотой мяч полный ноль. Их удел только говно месить под руководством лысого и кривоногого цыгана, да бороться со своими соседями за попадание в четвёрку.

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  16. mazabyka 12.05.2017 15:28 # mazabyka
    Для зм надо играть в Испании, там легче хэт трики класть за реал-барса против дно команд

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  17. jesus33 12.05.2017 15:08 # jesus33
    Объясните этому идиоту из chelsea, что ЗМ дают за выдающуюся игру, а не постоянные симуляции.
    Как не почитаешь любое интервью из стана chelsea, от контекса до азара, и думаешь, вот как они вообще без мозга живут?

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  18. mr-arti 12.05.2017 15:07 # mr-arti
    Верим

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