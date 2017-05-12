Азар надеется выиграть "Золотой мяч"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что в следующем сезоне сможет выиграть "Золотой мяч".
Криштиану Роналду и Лионель Месси по-прежнему не подпускают к себе конкурентов в борьбе за "Золотой мяч", но Азар настроен оптимистично. Эден надеется, что успехи в "Челси" и сборной Бельгии помогут ему нарушить сложившийся тренд.
"Я надеюсь, что однажды мне действительно покорится "Золотой мяч". Если мне не удастся это сделать, я не буду слишком сильно забивать себе голову. Есть много других игроков, которые заслуживают эту награду".
"Когда Роналду и Месси завершат карьеру, возможно, придет время Неймара, Пауло Дибала и Антуана Гризманна. Давайте не будем торопить события, тем более что я не думаю об этом изо дня в день".
"Могу ли я выиграть "Золотой мяч"? Если я хорошо отыграю следующий сезон, если "Челси" выиграет Лигу Чемпионов, а сборная Бельгии станет лучшей на Чемпионате Мира, то почему бы и нет?"
"Да, последние 10 лет награда отходила игрокам, выступающим в Испании. но это вовсе не гарантия успеха. Если лучшим будет игрок из Премьер-Лиги, именно он получит "Золотой мяч", - сообщил Азар Sky Sports.
12.05.2017 15:00
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Последние комментарии:
Там была полезная обводка всего Арсенала
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За один гол Арсеналу можно дать золотой мяч
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Лоооол. За одни бесполезные обводки ЗМ не дают
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жаль . но никто не составить конкуренцию неймару.
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за целеустремленность ＋в карму =) но все и так знают что кроме месси и роналду есть другие конкуренты и играют они как раз там где нужно чтобы получить зм
(ответить)
Лучший игрок АПЛ!
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никогда этого не будет
скриньте
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Азар = Месси
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Величайший.
(ответить)
Парень просто мечтает
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Скромный парень.
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У Челски никогда никто не получит зм, не тот уровень клуба
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походу таки в реал собрался
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в каком веке?
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Надо отметить, что к шитюганскому шлаку никто, даже самые голодные журналюги из жёлтых газетёнок, не пристаёт с подобными интервью. И так всем понятно, что у продажных шлюшек из голубой луны надежды на золотой мяч полный ноль. Их удел только говно месить под руководством лысого и кривоногого цыгана, да бороться со своими соседями за попадание в четвёрку.
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Для зм надо играть в Испании, там легче хэт трики класть за реал-барса против дно команд
(ответить)
Объясните этому идиоту из chelsea, что ЗМ дают за выдающуюся игру, а не постоянные симуляции.
Как не почитаешь любое интервью из стана chelsea, от контекса до азара, и думаешь, вот как они вообще без мозга живут?
(ответить)
Верим
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