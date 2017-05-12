Почеттино и Сон – лучшие в апреле

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и вингер "шпор" Сон Хен Мин были признаны лучшим тренером и лучшим игроком, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

В минувшем месяце "Тоттенхэм" выдал серию из шести побед подряд в рамках Премьер-Лиги, благодаря чему забронировал за собой второе место и путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Почеттино внес ключевой вклад в эти успехи: перестановками по ходу матчей с "Суонси" и "Бернли" аргентинец помог своей команде набрать шесть очков. В награду Маурисио был признан лучшим тренером месяца.

Приз лучшему игроку апреля также ушел на "Уайт Харт Лэйн". Забив пять голов в матчах с "Суонси", "Бернли", "Уотфордом" и "Борнмутом", Сон обошел всех своих конкурентов. Для корейца это уже вторая награда в текущем сезоне – ранее он признавался лучшим по итогам сентября.



Метки награды, Почеттино, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.05.2017 14:10

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Последние комментарии:




  1. daikirai 12.05.2017 14:14 # daikirai
    Жалко Тоттен. Такую команду на малых деньгах построили. А пенсы автобусом сидят в штрафной, тратя по паре сотен лимонов каждый год. И это чемпион мля.

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  2. thegodfather 12.05.2017 14:13 # thegodfather
    сразу видно, мужик доволен этой награде

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  3. division 12.05.2017 14:12 # division
    чет он не шибко радостный

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  4. reeker 12.05.2017 14:11 # reeker
    Заслуженно.

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