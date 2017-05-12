Почеттино и Сон – лучшие в апреле

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и вингер "шпор" Сон Хен Мин были признаны лучшим тренером и лучшим игроком, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

В минувшем месяце "Тоттенхэм" выдал серию из шести побед подряд в рамках Премьер-Лиги, благодаря чему забронировал за собой второе место и путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Почеттино внес ключевой вклад в эти успехи: перестановками по ходу матчей с "Суонси" и "Бернли" аргентинец помог своей команде набрать шесть очков. В награду Маурисио был признан лучшим тренером месяца.



Приз лучшему игроку апреля также ушел на "Уайт Харт Лэйн". Забив пять голов в матчах с "Суонси", "Бернли", "Уотфордом" и "Борнмутом", Сон обошел всех своих конкурентов. Для корейца это уже вторая награда в текущем сезоне – ранее он признавался лучшим по итогам сентября.