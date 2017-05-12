Рэднапп продолжит тренировать "Бирмингем"
Бывший тренер "Портсмута", "Тоттенхэма" и КПР Харри Рэднапп продолжит работать в "Бирмингеме". Специалист заключил с клубом однолетний контракт.
За несколько туров до финиша сезона 70-летний Рэднапп подхватил "Бирмингем" из рук Джанфранко Дзолы. Харри удалось спасти команду от вылета из Чемпионшипа, благодаря чему специалист заслужил постоянный контракт.
После недолгих обсуждений стороны согласовали все детали сделки, о чем было офиициально объявлено сегодня. Срок соглашения с Рэднаппом рассчитан до конца следующего сезона.
Отметим, что "Бирмингем" стал уже седьмым клубом в тренерской карьере Рэднаппа. Ранее Харри работал с "Борнмутом", "Вест Хэмом", "Портсмутом", "Саутгемптоном", "Тоттенхэмом" и "Куинз Парк Рейнджерс".
12.05.2017 13:00
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Превзошел бездарного племяша. Но высот сына ему, конечно, не достичь.
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толковый тренер, десятку оформит, как минимум
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хороший тренер - где-то уровня мовра или покеттины
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