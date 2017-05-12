Рэднапп продолжит тренировать "Бирмингем"

Харри Рэднапп Бывший тренер "Портсмута", "Тоттенхэма" и КПР Харри Рэднапп продолжит работать в "Бирмингеме". Специалист заключил с клубом однолетний контракт.

За несколько туров до финиша сезона 70-летний Рэднапп подхватил "Бирмингем" из рук Джанфранко Дзолы. Харри удалось спасти команду от вылета из Чемпионшипа, благодаря чему специалист заслужил постоянный контракт.

После недолгих обсуждений стороны согласовали все детали сделки, о чем было офиициально объявлено сегодня. Срок соглашения с Рэднаппом рассчитан до конца следующего сезона.

Отметим, что "Бирмингем" стал уже седьмым клубом в тренерской карьере Рэднаппа. Ранее Харри работал с "Борнмутом", "Вест Хэмом", "Портсмутом", "Саутгемптоном", "Тоттенхэмом" и "Куинз Парк Рейнджерс".



Метки Бирмингем, Рэднапп

Автор foxmcfc   

Дата 12.05.2017 13:00

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  1. aristarh-overeem 12.05.2017 13:36 # aristarh-overeem
    Превзошел бездарного племяша. Но высот сына ему, конечно, не достичь.

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  2. largo-winch 12.05.2017 13:31 # largo-winch
    толковый тренер, десятку оформит, как минимум

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  3. electric 12.05.2017 13:20 # electric
    хороший тренер - где-то уровня мовра или покеттины

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