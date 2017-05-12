Рэднапп продолжит тренировать "Бирмингем"

Бывший тренер "Портсмута", "Тоттенхэма" и КПР Харри Рэднапп продолжит работать в "Бирмингеме". Специалист заключил с клубом однолетний контракт.

За несколько туров до финиша сезона 70-летний Рэднапп подхватил "Бирмингем" из рук Джанфранко Дзолы. Харри удалось спасти команду от вылета из Чемпионшипа, благодаря чему специалист заслужил постоянный контракт.



После недолгих обсуждений стороны согласовали все детали сделки, о чем было офиициально объявлено сегодня. Срок соглашения с Рэднаппом рассчитан до конца следующего сезона.



Отметим, что "Бирмингем" стал уже седьмым клубом в тренерской карьере Рэднаппа. Ранее Харри работал с "Борнмутом", "Вест Хэмом", "Портсмутом", "Саутгемптоном", "Тоттенхэмом" и "Куинз Парк Рейнджерс".