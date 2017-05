Светская хроника за пятницу

"Арсенал" может предложить 50 миллионов фунтов за Альваро Морату. "Атлетико" хочет Диего Косту или Алексиса Санчеса на место Антуана Гризманна. "Интер" манит Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек заинтересовал "Галатасарай". (Daily Mail)



"Арсенал" составит конкуренцию "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Реала" Альваро Морату, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" достиг договоренности с представителями нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Mundo Deportivo)



В случае продажи Гризманна "Атлетико" постарается купить на его место Диего Косту из "Челси" или Алексиса Санчеса из "Арсенала". (The Sun)



Вингер Гарет Бэйл готов отправиться в "Юнайтед", если "Реал" решит его продать летом. (The Independent)



Грядущим летом "Юнайтед" собирается приобрести сразу двух центральных защитников. Помимо Майкла Кина из "Бернли", "красные дьяволы" также интересуются Куртом Зума из "Челси". Крис Смоллинг и Фил Джонс в свою очередь могут покинуть "Олд Траффорд". (The Sun)



"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к защитнику "Борнмута" Адаму Смиту. (The Sun)



"Манчестер Сити" и "Юнайтед" поспорят за правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду. (O Jogo)



"Вест Хэм" столкнется с конкуренцией в борьбе за защитника "Сити" Пабло Сабалету. (Evening Standard)



"Вест Хэм" попрощается с защитником Альваро Арбелоа, который сыграл всего четыре матча за клуб. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" близок к покупке защитника "Лидса" Чарли Тэйлора за 3-5 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Новичок Премьер-Лиги "Брайтон" хочет заполучить полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейву. (Daily Mirror)



"Барселона" обратила внимание на полузащитника "Саутгемптона" Ориоля Ромелу. (Daily Star)



"Барселона" и ПСЖ вступили в борьбу за вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Star)



Другое



"Интер" готов удвоить зарплату тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Football Italia)



"Арсенал" заверил своего тренера Арсена Венгера, что спортивный директор не ограничит его власть. (The Telegraph)



Защитник "Кристал Пэлас" пропустит два заключительных матча сезона из-за травмы колена. (Sky Sports)



Также сезон завершен для Марка Нобла из "Вест Хэма", Данни Дринкуотера из "Лестера" и Лазара Марковича из "Халла". (Sky Sports)



"Юнайтед" задумывается о приглашении в клуб скаута Пола Митчелла, который отыскал для "Тоттенхэма" Деле Алли. (Manchester Evening News)



Игроки "Челси" разделят бонус в 5 млн. фунтов после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги. (The Times)



Контракт нападающего Марио Балотелли с "Ливерпулем" подразумевал бонус в 1 млн. фунтов, если итальянец избежит трех красных карточек в течение сезона. (Daily Mail)



Ценность выхода в Премьер-Лигу для клубов выросла до 170 млн. фунтов. Если же новичку удастся задержать в элите на второй год, то это обеспечит заработок в 290 млн. фунтов, как минимум. (Daily Mail)



Мино Райола, агент Поля Погба, купил бывший особняк Аль Капоне в Майами за 7 млн. фунтов. (Daily Express)



Сборные Англии и Германии договариваются о своем третьем товарищеском матче за год с небольшим. (Daily Mail)