Светская хроника за пятницу
"Арсенал" может предложить 50 миллионов фунтов за Альваро Морату. "Атлетико" хочет Диего Косту или Алексиса Санчеса на место Антуана Гризманна. "Интер" манит Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек заинтересовал "Галатасарай". (Daily Mail)
"Арсенал" составит конкуренцию "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Реала" Альваро Морату, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (The Sun)
"Юнайтед" достиг договоренности с представителями нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Mundo Deportivo)
В случае продажи Гризманна "Атлетико" постарается купить на его место Диего Косту из "Челси" или Алексиса Санчеса из "Арсенала". (The Sun)
Вингер Гарет Бэйл готов отправиться в "Юнайтед", если "Реал" решит его продать летом. (The Independent)
Грядущим летом "Юнайтед" собирается приобрести сразу двух центральных защитников. Помимо Майкла Кина из "Бернли", "красные дьяволы" также интересуются Куртом Зума из "Челси". Крис Смоллинг и Фил Джонс в свою очередь могут покинуть "Олд Траффорд". (The Sun)
"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к защитнику "Борнмута" Адаму Смиту. (The Sun)
"Манчестер Сити" и "Юнайтед" поспорят за правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду. (O Jogo)
"Вест Хэм" столкнется с конкуренцией в борьбе за защитника "Сити" Пабло Сабалету. (Evening Standard)
"Вест Хэм" попрощается с защитником Альваро Арбелоа, который сыграл всего четыре матча за клуб. (Daily Mail)
"Вест Бромвич" близок к покупке защитника "Лидса" Чарли Тэйлора за 3-5 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Новичок Премьер-Лиги "Брайтон" хочет заполучить полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейву. (Daily Mirror)
"Барселона" обратила внимание на полузащитника "Саутгемптона" Ориоля Ромелу. (Daily Star)
"Барселона" и ПСЖ вступили в борьбу за вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Star)
Другое
"Интер" готов удвоить зарплату тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Football Italia)
"Арсенал" заверил своего тренера Арсена Венгера, что спортивный директор не ограничит его власть. (The Telegraph)
Защитник "Кристал Пэлас" пропустит два заключительных матча сезона из-за травмы колена. (Sky Sports)
Также сезон завершен для Марка Нобла из "Вест Хэма", Данни Дринкуотера из "Лестера" и Лазара Марковича из "Халла". (Sky Sports)
"Юнайтед" задумывается о приглашении в клуб скаута Пола Митчелла, который отыскал для "Тоттенхэма" Деле Алли. (Manchester Evening News)
Игроки "Челси" разделят бонус в 5 млн. фунтов после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги. (The Times)
Контракт нападающего Марио Балотелли с "Ливерпулем" подразумевал бонус в 1 млн. фунтов, если итальянец избежит трех красных карточек в течение сезона. (Daily Mail)
Ценность выхода в Премьер-Лигу для клубов выросла до 170 млн. фунтов. Если же новичку удастся задержать в элите на второй год, то это обеспечит заработок в 290 млн. фунтов, как минимум. (Daily Mail)
Мино Райола, агент Поля Погба, купил бывший особняк Аль Капоне в Майами за 7 млн. фунтов. (Daily Express)
Сборные Англии и Германии договариваются о своем третьем товарищеском матче за год с небольшим. (Daily Mail)
12.05.2017 12:00
Просмотров: 5104
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
http://fapl.ru/posts/48789/?c=1#c6032289
ну и этот почти угадал только все на оборот вышло
(ответить)
Защитник "Кристал Пэлас" пропустит два заключительных матча сезона из-за травмы колена. (Sky Sports)
один единственный защитник в команде, да и тот с травмой теперь(((
(ответить)
http://fapl.ru/posts/49409/?c=1#c6073549
ну почти угадал)))
(ответить)
Короче мы подписываем Мбаппе, Морату, возвращаем Дженкинсона и чемпик за 4 место можно не начинать.
(ответить)
"Барселона" обратила внимание на полузащитника "Саутгемптона" Ориоля Ромелу. (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/54863/?c=1
в очередь, бл
(ответить)
Слышал, там писны хотят трибуну на новом стадике в честь легенды МЮ назвать. Я только за!
(ответить)
Какой толк от топ игроков атаки когда они играют на оборону и удержание счета? С такой философией даже Месси не поможет.
(ответить)
Братья канониры, кто думает, какие позиции нам надо укреплять, чтобы бороться за чемпик? И кому нравится новая схема Венгера, где теперь некоторые игроки основы в пролете?
(ответить)
Если «Челси» выиграет Кубок Англии, то попадет не в ЛЕ, а в ЛЧ, если проиграет - все равно попадет в ЛЧ.
Если МЮ проиграет финал ЛЕ все равно окажется в ЛЕ.
Где нас нае6али?
(ответить)
Бэйл и Гриз по флангам. Даже не начинайте.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=AO1VH_Kyhd8
)))рашка
(ответить)
потушите хейтеров.
(ответить)
Давайте создадим тиму из наших Фапловских ребзов и зарегаемся в Англии. Авось войдем в АПЛ и снимем 170 лямов. А потом назад к мамкам.
(ответить)
Арбелоа был в Вест Хэме
(ответить)
Гризман уже оформлен считай. Ещё купят центрального полузаща и пару защитников + Бэйл может уйти из Реала.
Кароче МЮ собирает топов, чтоб еб_ть пенсов всяких мешков и прочих колбасят.
(ответить)
Гризманн-Рэшфорд зарабит связочка, оба как бы дополняют друг друга, один в подыгрыше другой на острие и наоборот
(ответить)
что лион, что аякс это изи для мю в финале было бы.
команды с просто дворовой обороной. ТАм только атака может вытащить, но не с автобусом моура
(ответить)
6 35 65
(ответить)
Игроки "Челси" разделят бонус в 5 млн. фунтов после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги. (The Times)
Источник: http://fapl.ru/posts/54863/?c=1#c6364523
то чувство, когда призовые за победу в чемпе на всю тиму в ахуллиард меньше, чем получил райола за трансфер покпа...ихихих
(ответить)
12.05.2017 11:16 #
budun
сезон 16/17, количество супермоментов / количество голов
1. МС 80 / 70 голов
2. МЮ 62 / 51 гол
...
5. Челси 53 / 75 голов
Источник: http://fapl.ru/posts/54856/?c=1
чет лол с этого будуна и с его статы...откуда он ее берет...
челси только в матче с мидлборо половину из этих 50 супермоментов создали)О
Ору бля, 50 супермоментов за сезон...это типа чуть больше 1 момента за игру...да даже у ссаного мидлсборо, которые в атаку ходить не умеют и то 1-2 момента будет...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий