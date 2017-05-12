Конте объясняет малое количество травм у "Челси" "секретным методом"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что отсутствие проблем с травмами в этом сезоне является не случайностью, а плодом упорной работы его штаба по особому методу.

По ходу этого сезона, особенно на фоне своих конкурентов по Премьер-Лиге, "синие" не испытывали особых проблем с травмами. Если кто-либо из игроков и выбывал из строя, то лишь на короткий срок. Это обстоятельство стало одним из ключевых факторов в том успехе, к которому движется клуб со "Стэмфорд Бридж".

Конте считает, что малое количество травм является следствием работы его коллег — заступая на работу в Лондоне прошлым летом, Антонио привел с собой не только нескольких физиотерапевтов, но даже диетолога.

"В этом сезоне у нас не было большого количества травм. Не сталкиваясь с такого рода проблемами, обычно ты стараешься играть не одними и теми же 11 игроками, а 15, 16 или 17 игроками. Думаю, в этом сезоне мы очень хорошо потрудились, мы были очень хороши, но также нам очень повезло".

"У моего штаба и у меня есть метод. Мы создали этот метод, исходя из моего опыта футболиста и затем тренера. Я постарался найти правильное решение, чтобы в процессе работы со своими игроками сохранять физическую готовность на хорошем уровне весь сезон".

"На протяжении всего сезона мы очень упорно трудились над физическим аспектом, над тактическим аспектом, стараясь избегать такого рода ситуации — ситуации с большим количеством травм. Наша работа является небольшим секретом, но это правда, что у нас нет большого количества травм. Я должен поблагодарить за этой свой штаб", — цитирует Конте ESPN.


Метки Конте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 11:00

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  1. blackdreamer 12.05.2017 11:34 # blackdreamer
    мажуться гавном
    открыл тоже секрет
    никто не хочет подходить к ним когда такая вонь
    ну и + жуткий автобус , курту и 9 защитников у ворот + озор в редких атаках

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  2. gerrard08 12.05.2017 11:33 # gerrard08
    Думаю, в этом сезоне мы очень хорошо потрудились, мы были очень хороши, но также нам очень повезло".

    О чем Клопп и говорил

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  3. fred-the-red 12.05.2017 11:17 # fred-the-red
    Отсутствие лч/ле и ранни вылет с кл

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  4. al-faarabi 12.05.2017 11:10 # al-faarabi
    просто травмы заживают у пенсов как на собаках

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  5. electric 12.05.2017 11:04 # electric
    На стероидах все поголовно в чевсей. абраша купил ваду.

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  6. jesus33 12.05.2017 11:04 # jesus33
    По-любому что-то связанное со стероидами или допингом.
    По честному этот контекс играть не приучен. Думаю через год-другой опять скандал будет, когда всё это рассекретят.

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  7. reeker 12.05.2017 11:03 # reeker
    Ну вот и разгадка.

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  8. imfake 12.05.2017 11:03 # imfake
    уринотерапия

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